Umfassende Aussagen nach Mordversuch

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) prüft rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Frankfurter Amtsgerichtes, nach dem Mordversuch an einer jungen Frau nur gegen zwei der sechs Täter Haftbefehle zu verhängen. Im Visier hat die Staatsanwaltschaft dabei eine 25 Jahre alte Frau, die gemeinsam mit zwei weiteren Frauen das Opfer in die Oder gestoßen hatte. Gegen diese hatte das Gericht anders als gegen die anderen beiden Frauen keinen Haftbefehl verhängt. „Wir gehen von einer Mittäterschaft aus und prüfen, gegen diesen Beschluss vorzugehen“, so Ricarda Böhme, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder).

Von den sechs an den Misshandlungen, dem Raub und dem Mordversuch beteiligten Frauen und Männern, 18 bis 35 Jahre alt, sitzt nur eine 30 Jahre alte Frau in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen eine 18-Jährige wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt – aufgrund des Alters der jungen Frau, weil sie zu den Taten umfassend ausgesagt hat und weil sie noch in der elterlichen Wohnung lebt.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen fünf der sechs Täter, vier davon vorbestraft, Haftbefehl beantragt. Der sechste, ein 35 Jahre alter Mann, hatte lediglich das Raubgut in seiner Wohnung deponiert und eine kleinere Körperverletzung begangen.