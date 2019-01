„Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen ist Populismus“

dpa

Potsdam (dpa) Der Brandenburger Städte- und Gemeindebund wehrt sich weiter vehement gegen die geplante Abschaffung der Straßenausbaubeiträge von Anliegern. „Das ist absoluter Populismus“, sagte Geschäftsführer Jens Graf am Montag nach einer Präsidiumssitzung. Es sei bislang völlig unklar, wie die Sanierung und der Ausbau der Straßen in den Städten und Gemeinden künftig finanziert werden sollen. Die diskutierte Übernahme von Kosten in Höhe von 25 Millionen Euro jährlich durch das Land reiche jedenfalls bei weitem nicht aus, betonte Graf.

Der Städte- und Gemeindebund hatte Berechnungen vorgelegt, wonach sich der Investitionsbedarf für die kommunalen Straßen in Brandenburg auf insgesamt 2,77 Milliarden Euro beläuft. Allein der Aufwand zur Unterhaltung der Straßen betrage rund 310 Millionen Euro.

Präsident Oliver Hermann warnte davor, dass die Sanierung des kommunalen Straßennetzes ins Stocken geraten könnte. „Wegen der politischen Diskussion haben viele Landkreise schon jetzt ihre Investitionen zurückgestellt“, sagte Hermann. „Das kann dazu führen, dass es in den nächsten zwei Jahren überhaupt keine Investitionen ins kommunale Straßennetz gibt.“ Aus Sicht des Verbands ist es nach wie vor die richtige Position, die Beiträge nicht abzuschaffen. „Dies ist aber angesichts des Landtagswahlkampfs wohl nicht durchsetzbar.“

Die Fraktionen von SPD und Linke hatten Anfang Januar erstmals signalisiert, dass sie die Beiträge abschaffen wollen. „Dazu wollen wir bis Mitte Februar eine Grundsatzentscheidung treffen“, versprach SPD-Fraktionschef Mike Bischoff. Auch die Linke-Fraktion hat ihren Widerstand gegen die Abschaffung aufgegeben.

Finanz-Staatssekretärin Daniela Trochowski betonte am Montag, die Frage der Finanzierung nach einer Abschaffung der Anliegerbeiträge müsse noch geklärt werden. „Unsere Aufgabe als Finanzministerium besteht darin, nach dem Willen der Fraktionen die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen.“

Der Städte- und Gemeindebund dringt zudem darauf, dass die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Reform der Grundsteuer bis zum Jahresende abgeschlossen wird. „Wenn das Gesetz nicht bis Ende des Jahres vorliegt, ist die Steuer weg“, betonte Graf. Mit einem Volumen von 280 Millionen Euro pro Jahr sei dies neben der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen.

Der Verband bevorzugt wie das Land ein Modell, bei dem die Steuer nach dem Wert der Grundstücke erhoben werden soll. Dies soll unter anderem nach der zu erzielenden Miete berechnet werden. Dies spiegele den Wert der Immobilien wider, sagte Trochowski. „Geringe Mieten führen zu einem geringen Grundsteuersatz, hohe Mieten zu einem hohen.“ Bayern hatte dagegen ein Modell ins Spiel gebracht, wonach Einheitswerte für Grundstücks- und Gebäudeflächen angesetzt würden.