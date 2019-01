Mehr Einsätze bei stabilen Mitgliederzahlen

Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Die Mitgliederzahlen bei der Lindower Feuerwehr bleiben stabil. Dafür ist die Zahl der Einsätze zum zweiten Mal in Folge sehr hoch.

Bei der Jahreshauptversammlung haben die Brandbekämpfer der Drei-Seen-Stadt am Freitag Bilanz gezogen. Demnach hat die Wehr derzeit 42 aktive Mitglieder. Wie Einheitsführer Manfred Mewes sagte, ist die Zahl damit konstant. Dennoch würde er sich noch mehr Beteiligung bei den Aktiven wünschen. „Personal ist immer knapp, gerade in Spezialbereichen wie den Atemschutzgeräte-Trägern und den Führungskräften“, so Mewes.

Im vergangenen Jahr mussten die ehrenamtlichen Retter zu 103 Einsätzen ausrücken. Überraschenderweise war die Lindower Einheit kaum von den vielen Feld- und Waldbränden betroffen, die es im Sommer aufgrund der Trockenheit gegeben hat. Meist kamen die Brandbekämpfer wegen Bäumen beziehungsweise Ästen auf Fahrbahnen, ausgelöster Brandmeldeanlagen und Türnotöffnungen zum Einsatz. Zweimal entsandte die Einheit Löschtrupps, um bei dem großen Waldbrand bei Treuenbrietzen auszuhelfen. „2017 hatten wir zwar 140 Einsätze. Davon waren aber 70 wegen dem schweren Sturm im Herbst und neun wegen der Brandstifter, die hier ihr Unwesen getrieben haben. Rechnet man die raus, ist 2018 schon außergewöhnlich“, ordnet Mewes ein.

Auf die obligatorischen Auszeichnungen für treue Dienste und Beförderungen wurde bei der Jahreshauptversammlung diesmal verzichtet. Diese sollen erst bei der Feier zum 140-jährigen Bestehen der Lindower Wehr im August vorgenommen werden. Nur Marco Döring wurde in den Dienstgrad des 1. Hauptbrandmeisters gehoben. Damit wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass Döring den Posten als Stellvertreter von Amtsbrandmeister Enrico Herwy angenommen hat. Zudem begrüßten die Feuerwehrleute zwei neue aktive Mitglieder in ihren Reihen: Monique Pethke wurde als Quereinsteigerin neu in die Einheit aufgenommen, und Kilian Normann ist von der Jugendabteilung in den aktiven Bereich aufgerückt.(bk)