Discounter greift gegen Parksünder durch

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Für erheblichen Unmut sorgen seit Tagen die strengen Kontrollen auf dem Netto-Parkplatz an der Marianne-Grunthal-Straße. In einer Stellungnahme verteidigt das Unternehmen das harte Durchgreifen. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden einen schnellen und unkomplizierten Einkauf zu ermöglichen – dazu gehört auch die Bereitstellung von Parkplätzen. Diesen Service möchten wir all unseren Kunden bieten und haben dazu die Parkzeit auf unseren Parkplätzen zeitlich begrenzt. Die maximale Parkzeit beträgt 90 Minuten. Diese ist auf der Parkplatzbeschilderung festgehalten und für einen längeren Einkauf mehr als ausreichend bemessen.“ Leider komme es auf dem Parkplatz immer wieder vor, dass dieser dauerhaft blockiert werde und die Kunden keine Parkmöglichkeiten finden. Anfangs sei nur mit Hinweisschildern auf die Parkzeitbegrenzung aufmerksam gemacht worden. Dies zeigte kaum Wirkung. Deshalb sah sich die Firma „leider gezwungen“, die Einhaltung der Parkzeiten und die Nutzung von Parkscheiben überwachen zu lassen. Die Kunden werden gebeten, eine Parkscheibe zu nutzen und diese gut sichtbar auszulegen.(ris)