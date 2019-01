Julian Stähle

Kremmen Der leichte Schneefall hat am Montag in Oberhavel zu glatten Straßen geführt. Viele Autofahrer stellten sich darauf ein, einige jedoch fuhren mit unangepasster Geschwindigkeit und es kam zu Unfällen.

In der Ortslage Kremmen auf der Ortsverbindung zwischen Hohenbruch und Johannisthal rutschte am Nachmittag ein Pkw nach einer Kurve gegen einen Baum. Am Auto entstand Totalschaden, der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war zum Zeitpunkt des Unfalls gefroren und deshalb rutschig und glatt. Während der Unfallaufnahme war die Straße halbseitig gesperrt, bestätigte die Polizei.