Stadtchor-Dirigentin gibt den Taktstock ab

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Petra Schläwicke ist nicht mehr Dirigentin des Chores der Havelstadt Zehdenick. Nach 20 Jahren hat sie die musikalische Leitung abgegeben, bleibt dem Chor aber freundschaftlich verbunden. Jetzt suchen die Sängerinnen und Sänger einen neuen Chef.

Vorübergehend hat Heiner Semle die Leitung übernommen. Er ist nicht nur langjähriger Sänger der Chores, sondern auch Dirigent des Zehdenicker Gospelchores „Joy of Heaven“. Eine Doppelfunktion strebe er aber auf Dauer nicht an, stellte dazu der Vereinsvorsitzende des Chores der Havelstadt Zehdenick, Karl Kanig, auf Nachfrage fest. Also haben die 28 Sängerinnen und Sänger einen Aufruf gestartet: „Wir suchen zum alsbaldigen Beginn einen engagierten Chorleiter(in) – Dirigent(in). Unser Repertoire umfasst traditionelle und moderne Volkslieder, Schlager als auch weihnachtliche, geistliche und weltliche Musik.“

Der Chor der Havelstadt Zehdenick geht auf die Gründung im Jahr 1951 zurück. Zunächst als Frauenchor agierend, wirkt er seit 1999 als gemischter Chor. Der Klangkörper wird von Laien gebildet, welche in ihrer Freizeit dem Chorgesang und der damit verbundenen geselligen Gemeinschaft zugetan sind.

Jährlich finden mehrere öffentliche Konzerte, insbesondere das traditionelle Maiansingen am 30. April auf dem Marktplatz in Zehdenick, Frühlings- und Sommerkonzerte, sowie Konzerte in der Vorweihnachtszeit statt. Weiterhin erfolgen Konzerte zu besonderen Anlässen, Jubiläen und im Zusammenwirken mit anderen Chören.

Die öffentliche Präsentation der bis zu 15 Konzerte pro Jahr erfordert wöchentliche Proben und bisweilen auch Sonderproben für besondere Konzerte. „Unsere Chorsänger beteiligen sich sehr aktiv an den Proben“, versichert Vereinschef Karl Kanig in seiner Stellenausschreibung. Der Chor suche deshalb eine engagierte Leitung, die die traditionellen Lieder pflegt als auch fortlaufend neue, erreichbare Ziele setzt. Das jüngste Projekt, die „Latin Jazz Mass“ von Martin Völlinger, wurde im Zusammenwirken mit Gastchören und Gastmusikern zu einem großen Erfolg. Es wurde im Sommer vergangenen Jahres in Zehdenick und Oranienburg aufgeführt.

Der Chor wurde über den sehr langen Zeitraum von 20 Jahren von Petra Schläwicke, Musiklehrerin am Runge-Gymnasium in Oranienburg, mit großem Erfolg geleitet. Der habe auch jüngere Sänger, so dass von der weiteren Entwicklung des Chores ausgegangen werden könne. „Gern arbeiten wir mit den anderen Chören unserer Stadt, der Kreismusikschule Oberhavel, Gastchören und Gastmusikern zusammen“, werben die Sängerinnen und Sänger um einen engagierten Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Petra Schläwicke. Ihre Entscheidung, die künstlerische Leitung nach 20 Jahren abzugeben, habe der Chor akzeptiert. Petra Schläwicke wolle sich nun anderen Dingen zuwenden, sagte Karl Kanig, ohne konkreter zu werden. „Ihre Entscheidung müssen wir akzeptieren.“ Mit ihrer Chorleitung verbindet der Vereinschef viele ereignisreiche und herausfordernde Jahre. Petra Schläwicke scheute auch große Projekte nicht und forderte die Chormitglieder immer wieder aus, ausgetretene Pfade zu verlassen und sich auf Neues einzulassen, auch was das Singen von Liedern in Fremdsprachen anbelangt. Keineswegs wurde unter ihrer Ägide nur das deutsche Liedgut gepflegt. Bevor Petra Schläwicke die Chorleitung 1999 übernahm, hatte Werner Müller den damaligen Frauenchor 22 Jahre lang geleitet. Weil Frauen allein nicht mehr ausreichten, um den Chor am Leben zu halten, öffnete sich der Klangkörper auch für Männer. Als gemischter Chor sorgt er für Furore in Stadt und hat sich im Kulturleben der Kommune etabliert.

Wer sich zutraut, die Leitung des Chores der Havelstadt Zehdenick zu übernehmen, sollte mit Vereinschef Karl Kanig Kontakt aufnehmen. Er ist telefonisch unter 03307 302198 oder per E-Mail unter karl-kanig@t-online.de zu erreichen.