Land fördert 114 neue Wohnungen

Wiebke Wollek

Hennigsdorf Oberhavel wächst – und damit auch die Enge auf dem Wohnungsmarkt. Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) hat am Montag einen Fördervertrag für den Bau bezahlbarer Wohnungen in Hennigsdorf übergeben.

Lebendige Innenstädte und gemischte Quartiere – das wünscht sich Ministerin Kathrin Schneider für die Brandenburger Kommunen, die durch wirtschaftliches Wachstum in der Region einen hohen Zuzug verzeichnen. Dazu zählt auch Hennigsdorf. Als Basis für die Neugestaltung und Aufwertung des Albert-Schweitzer-Quartiers hat Holger Schaffranke, Vorsitzender der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB), am Montag einen Fördervertrag des Landes für den Neubau von 114 Wohnungen unterschrieben. „Die Unterzeichnung ist für uns keine Routineangelegenheit“, betonte Schaffranke. Es soll das bislang größte Mietwohnungsprojekt der HWB werden. 24,3 Millionen Euro sind für den Neubau der drei Mehrfamilienhäuser an der Fabrikstraße, August-Conrad-Straße und Berliner Straße sowie den Bau eines Doppelstock-Parkdecks veranschlagt. Mit dem Fördervertrag sichert das Ministerium einen Zuschuss von 2,4 Millionen Euro zu. 14,7 Millionen kommen als zinsloses Förderdarlehen von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

Mit dem Rahmenvertrag Hennigsdorfer Weg hat sich die HWB im Juli 2017 freiwillig verpflichtet, die aktuell auslaufenden Belegungs- und Mietpreisbindungen für insgesamt 517 Wohnungen für weitere 20 Jahre – bis 2036 – zu verlängern. Als Gegenleistung hat die ILB die Zinssätze in laufenden Darlehens- und Förderverträgen der HWB gesenkt.

Von den 114 Wohnungen sollen 86 für eine Quadratmeter-Kaltmiete von 5,50 Euro bzw. 7 Euro angeboten werden. Sie sind für Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen reserviert. Damit will Hennigsdorf einen großen Schritt in Richtung sozialer Wohnungsbau gehen. Die übrigen 28 Wohnungen können ohne Belegungsbindung frei vermietet werden. Die größte davon soll eine Fläche von 104 Quadratmetern haben. Alle Wohnungen sind mit einem oder zwei Balkonen oder einem kleinen Garten ausgestattet.

Derzeit laufen die Ausschreibungen für den Rohbau, der im Mai beginnen soll. Bei der HWB haben sich bereits 20 Interessenten für die neuen Wohnungen gemeldet.