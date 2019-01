Wiesenauer Adler fliegen hoch

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Die SG Wiesenau 03 hat überraschend die fünfte Auflage des Fußball-Hallenturniertes um den EWG-Cup gewonnen. Der Ostbrandenburgligist setzte sich im Finale gegen Gastgeber FSV Dynamo Eisenhüttenstadt mit 3:2 durch.

Als Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer und Dynamos Vereinsvorsitzender Uwe Schwagerick das Hallenturnier in der Inselhalle eröffneten, hatten wohl die wenigsten die SG Wiesenau 03 als Sieger auf dem Zettel. Überraschend hat der Kreisoberligist vor 340 zahlenden Zuschauern den 5. EWG-Cup gewonnen. Im Finale bezwangen die Wiesenauer den gastgebenden FSV Dynamo Eisenhüttenstadt durch zwei Tore von Alexander Mauch und einen Treffer von Nico Krause mit 3:2, nachdem der Landesligist durch zwei Tore von Maik Frühauf mit 2:0 geführt hatte.

Beide Mannschaften standen sich bereits in der Vorrundengruppe B gegenüber, dort zogen die Wiesenauer gegen die Dynamos mit 0:4 den Kürzeren. Da sich die Gastgeber auch gegen Weißwasser (7:0) und Sandersdorf (2:1) durchsetzen, wurden sie ungeschlagen Gruppenerster. Wiesenau gewann seine anderen beiden Spiele gegen Sandersdorf (3:1) und gegen Weißwasser (2:1) und erreichte als Gruppenzweiter ebenfalls das Halbfinale.

In der Vorrundengruppe A ging es deutlich spannender zu. Mit der SG Dynamo Schwerin, dem FC Eisenhüttenstadt und dem Weißenseer FC waren gleich drei Mannschaften punktgleich. Am Ende entschied das bessere Torverhältnis für die Schweriner und den FC Eisenhüttenstadt. Beide Mannschaften lieferten sich in der Vorrunde ein temporeiches Match, in welchem auch die Emotionen auf den Rängen überkochten und der Ordnerdienst eingreifen musste. Nachdem die Schweriner bis zur elften Minute mit 2:0 führten, drehten die Eisenhüttenstädter die Partie kurz vor Schluss noch mit 4:2 zu ihren Gunsten und zogen so in das Halbfinale ein.

Dort trafen sie auf den Gastgeber und die Dynamos konnten auch in diesem Halbfinale ihre beeindruckende Spielweise aus der Vorrunde abrufen und bezwangen den FC Eisenhüttenstadt mit 3:1. Im zweiten Halbfinale besiegte die SG Wiesenau die ambitionierten Schweriner überraschend deutlich mit 4:1 und zogen so, nach dem man noch im Vorjahr im Halbfinale gescheitert war, in das Finale ein.

Bevor dieses startete, fanden wie immer beim EWG-CUP die Platzierungsspiele statt. Im Spiel um Platz 7 setzte sich der VFB Weißwasser mit 6:2 gegen die Reserve vom 1. FC Frankfurt durch. Die Frankfurter waren mit nur sechs Spielern angereist und so fehlte es ihnen zum Turnierende deutlich an Kraft.

Im Spiel um Platz 5 besiegte die SG Union Sandersdorf den Weißenseeer FC mit 6:1. Die Sandersdorfer, noch am Vorabend in Dessau erfolgreich, strichen zudem den von Eisenhüttenstadts Bürgermeister Balzer gestifteten Fair-Play-Preis ein.

Im Spiel um Platz 3 kam es erneut zum Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Schwerin und dem FC Eisenhüttenstadt. Bis fünf Sekunden vor Schluss führten die Eisenhüttenstädter noch mit 3:2, ehe unmittelbar vor der Schlusssirene den Schwerinern noch der Ausgleich gelang. Im anschließenden Neunmeterschießen hatten die Männer aus Mecklenburg-Vorpommern die besseren Nerven.

Im Finale schienen mit den beiden schnellen Treffern von Maik Frühauf die Weichen für Dynamo auf Sieg zu stehen. Doch die Gastgeber verpassten, das dritte und vierte Tor nachzulegen und so kamen die niemals aufgebenden Wiesenauer zurück in das Spiel. Motiviert von den guten Paraden ihres Torhüters Johannes Follert und dem Torinstinkt von Alexander Mauch, gelang ihnen zunächst der Ausgleich, den Nico Krause zwei Minuten vor Schluss mit seinem Treffer für die Adler zum Sieg veredelte.

Alexander Mauch wurde mit neun Treffern bester Torschütze dieses Turniers, als besten Torhüter wählten die Trainer Sebastian Grummt und als besten Spieler Maik Frühauf vom FSV Dynamo Eisenhüttenstadt.

„Wir haben 48 Minuten tollen Hallenfußball geboten, vier Minuten haben wir nicht so toll gespielt und das haben die Wiesenauer ausgenutzt und deshalb das Finale auch verdient gewonnen. Ansonsten kann ich den Verantwortlichen zu einem großartigen Hallenevent gratulieren, danke an alle Helfer“, so Dynamo-Trainer Dirk Liedtke.

SG Wiesenau: Johannes Follert – Eligiusz Krzeptowski, Tobias Frey, Michael Thiele, Marc Assmann, Nico Krause, Slawomir Sczepanski, Alexander Mauch

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Benjamin Bartz, Maik Frühauf, Dimitrij Altengof, Eddi Hantelmann, Christian Grätz, Nico Urbansky, Oliver Weniger, Steven Frühauf

FC Eisenhüttenstadt: Tony Wernicke – Christian Siemund, Kevin Kahlisch, Musa Said Abdulla, Hermann Wamba Tsafak, Sa Nguyen, Mooh Djike George, Nico Anders