dpa

Berlin (dpa) Passagiere am Berliner Flughafen Tegel müssen sich am Dienstag (15.1.) auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Grund sind Warnstreiks an anderen Flughäfen, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat.

In Tegel sind voraussichtlich Flüge von und nach München sowie Frankfurt/Main betroffen, wie die Flughafengesellschaft (FBB) ankündigte. In Schönefeld werden keine Einschränkungen durch den Arbeitskampf erwartet. Im laufenden Tarifstreit geht es um höhere Löhne für das Sicherheitspersonal.