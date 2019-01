Erstmals Winter-Laufserie

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Noch ist die Hallen-Saison für die Leichtathleten in vollem Gange, da wirft bereits die Freiluft-Saison ihre Schatten voraus. Am 9. Februar erfolgt der Auftakt für die 23. Auflage der Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaften im Laufen. Wie im vergangenen Jahr sind acht Wettbewerbe vorgesehen, die besten fünf Resultate werden für die Gesamtwertung berücksichtigt. Die Läufe beginnen jeweils um 10 Uhr. Es kann auch für Einzelwettbewerbe gemeldet werden. Die Organisatoren des Eisenhüttenstädter Friedenshauses sind spätestens ab 9 Uhr vor Ort.

Die ersten drei Wettbewerbe werden auf der Insel ausgetragen und führen jeweils über zwei und sechs Kilometer mit Start und Ziel neben der Inselgaststätte. Der Meisterschafts-Auftakt erfolgt am 9. Februar. Dieser Lauf sowie die folgenden am 16. und 23. Februar werden erstmals als Winterserie zusammengefasst und separat ausgewertet. Die jeweils besten Drei je Altersklasse erhalten Medaillen.

Die weiteren Läufe: 16. März (zwei und zehn Kilometer Insel), 23. März (Diehloer Hügellauf mit Start und Ziel am Neuzeller Landweg über 2,5 und 5,0 km), 20. April (Ostercross neben der Inselhalle über 1,7 und 5,1 km), 18. Mai (Cross an den Goldfischteichen über zwei und vier Kilometer), 22. Juni (Bahnlauf über 3000 m und 1000 m an der Eisenbahnstraße).(hb)