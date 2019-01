Demos mit Großaufgebot abgesichert

Markus Kluge

Neuruppin (Siegmar Trenkeler) Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Montagnachmittag eine Kundgebung mit etwa 90 Teilnehmern zum „Schutz für deutsche Kinder vor Ausländern“ und die Gegenaktion von etwa 150 Menschen abgesichert. Zu Vorfällen kam es nicht.

Seit dem frühen Nachmittag waren die Beamten mit mehr als zwei Dutzend Mannschaftswagen in der Neuruppiner Innenstadt präsent. Über eine genaue Zahl der Einsatzkräfte hüllte sich die Polizei in Schweigen. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, sagte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord. Gründe für die großen Sicherheitsvorkehrungen seien, dass es lange keine Veranstaltungen dieser Art in der Stadt gab und nicht abzusehen gewesen sei, wie viele Menschen den Aufrufen der Veranstalter tatsächlich folgen.

Anlass für die Demonstration auf dem Schulplatz war ein Vorfall an der Neuruppiner Fontaneschule. Am ersten Schultag nach den Winterferien hatte dort ein unbekannter junger Tschetschene einen 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wobei ein deutscher Junge Wache gestanden haben soll. Bereits kurz zuvor soll ein 16-jähriger Tschetschene versucht, haben, den 15-Jährigen zu attackieren. Eine Lehrerin konnte das verhindern. Wie die Mutter des Opfers bei der Demo berichtete, hat ihr Sohn ein Schädelhirntrauma und viele Prellungen davongetragen. Er lag deshalb zwei Tage im Krankenhaus. Bis heute habe ihr Sohn Angst, wieder zur Schule zu gehen. Dieser Vorfall war Anlass für die Alternative für Deutschland (AfD), die Flüchtlings- und Schulpolitik zu kritisieren.

Bei der Gegenveranstaltung in der Klosterkirche, zu der das Aktionsbündnis „Neuruppin bleibt bunt“ und Studierende der Medizinischen Hochschule Brandenburg aufgerufen hatten, wurde die Instrumentalisierung des Vorfalls durch die AfD kritisiert. Zwar gebe es Probleme mit einzelnen Tschetschenen, räumten Redner ein. Allerdings könne von deren Verhalten nicht auf alle geschlossen werden, wurde mehrfach angemahnt. Mehrere nutzten zudem das offene Mikro, um zu einem Dialog mit Menschen mit anderer Meinung aufzurufen. Danach setzte sich der von den Studenten angemeldete Demonstrationszug von der Kirche bis zum Braschplatz in Bewegung, an dem rund 150 Menschen teilnahmen.