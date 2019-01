Zeugen zu raubender Jugendgruppe gesucht

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Eine Jugendgruppe von 30 bis 40 Personen sorgte am späten Samstagnachmittag für Aufregung in Oranienburg. Insgesamt nahm die Polizei drei Straftaten auf. Betroffen war unter anderem der Sohn von Nicole Papke.

Ihr Sohn und sein Freund trafen, nach ihren Angaben, in der Lehnitzstraße, dort wo der Radweg zur Pferdeinsel anfängt, auf die große Jugendgruppe. „Die Jungs wurden aufgefordert, die Musikbox auszumachen und sie vorzuzeigen“, so Nicole Papke. Als sie das nicht machten, seien ihnen die Sachen gewaltsam entwendet worden. Ihrem Sohn sei zudem seine Umhängetasche vom Körper gerissen worden. „Während ein Teil der Bande das Diebesgut durchsuchte, ging der andere Teil auf die Jungs los. Mein Sohn wurde zu Boden geworfen und mit dem Fuß wurde auf den Kopf getreten. Sein Kumpel bekam Schläge auf den Hinterkopf und im Schulterbereich. Die Tasche mit seinem Hausschlüssel bekam er dann wieder. Die Geldbörse wurde ausgeräumt. Papiere wurden in die Büsche geschmissen“, schildert Nicole Papke.

Ihr Sohn und sein Kumpel seien dann weggerannt. Dann habe ihr Sohn versucht, die 110 anzurufen. „Dort ging niemand ran“, so die Mutter. Als ihr Sohn sie anrief und den Überfall schilderte, habe sie die Polizei in Oranienburg angerufen. „Dort teilte man mir mit, dass alle Streifen im Einsatz wären und es dauern könne bis jemand kommt.“

„Das ist richtig“, sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach, „wir hatten mit der Gruppe viel zu tun.“ Nicht nur die reguläre Streifenwagenbesatzung war deshalb im Einsatz, sondern auch die Bereitschaftspolizei, „um Personalien aufzunehmen und zu kontrollieren“, so Feierbach. 20 Minuten später sei dann der nächste Anruf eingegangen, wieder im Zusammenhang mit der Gruppe, wieder ein Raubdelikt, bei dem einem Jugendlichen Wertgegenstände weggenommen worden sei, dieses Mal in der Albert-Buchmann-Straße.

Mittlerweile war der Sohn von Nicole Papke nach Hause gegangen. Etwa eine halbe Stunde später, erhielt er einen Anruf von der Polizeistelle, in dem er gebeten wurde, zur Anzeigenaufnahme zu kommen. „Das tat er dann zusammen mit seinem Kumpel und dessen Mutter. In der Nacht waren wir noch in der Rettungsstelle, da er über Schmerzen im Hals-Nacken-Bereich klagte“, so Nicole Papke. Mittlerweile geht es ihm wieder besser, so die Mutter am Montag.

Die Polizei „ist guter Hoffnung, den Fall aufzuklären“, sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Sie hofft auf weitere Hinweise zu der Gruppe. Stefanie Klaus, Sprecherin im Potsdamer Polizeipräsidium sagt über den Notruf 110: „Bei einem Notruf fliegt niemand aus der Leitung. Es ertönt aber auch kein Freizeichen. Es gibt eine Ansage, dass man mit dem Notruf verbunden ist. Manchmal, unter Stress, legt der Anrufer auf, wenn nicht gleich jemand rangeht.“ (bu)