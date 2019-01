Wittstocker Auswahl brilliert auf Parkett

Roland Möller

Neuruppin Angeführt von einem glänzend aufgelegten Torjäger Jonas Bienert, der insgesamt sieben Turniertreffer verbuchen konnte, gewannen die Fußballer der Auswahl Altkreis Wittstock am Sonnabend die 4. Auflage des Ostliga-Cups im Neuruppiner Sportcenter.

Schon nach zehn Sekunden traf Jonas Bienert im Finale für die Auswahl Altkreis Wittstock gegen das Unioner All-Star-Team und unterstrich damit die Favoritenrolle der jungen Mannschaft um Betreuer Florian Kuhnert. Am Ende hieß es 4:0 durch weitere Tore von René Steinhauer, Tobias Dachselt sowie noch einmal Bienert für die Wittstocker. Damit gewann die kurzfristig für den MSV Neuruppin nachgerückte Wittstocker Auswahl den „Pott“.

„Ich fand es erst einmal toll, dass die Mannschaft so kurzfristig bereit war, für den MSV, der wegen vieler Ausfälle absagen musste, eingesprungen ist“, so Turnierchef Andre Ballast. „Die Mannschaft war die unbekannte Größe, war spielerisch stark und gewann am Ende auch verdient“, befand der Turnierveranstalter. Er zeigte sich nach den 18 absolvierten Spielen zufrieden. „Die Mannschaften waren recht ausgeglichen, so gab es viele spannende Spiele. Vor allem blieb es fair, nur einmal fühlten sich die Zaatzker benachteiligt. Es gab eine kurze Diskussion, aber die Zaatzker sahen ein, dass sie da etwas überreagiert haben. Also alles in Ordnung“, erklärte Ballast.

Etwas ärgerlich war für die Spieler, dass es an einer Stelle im Hallendach etwas durchregnete, da herrschte Rutschgefahr und die Schiedsrichter Robert Graeske und Uwe Freimuth mussten immer wieder mal zum Wischer greifen.

In der gut gefüllten Halle des Sportcenter mit großen Fangruppen aus Wildberg und Zaatzke zeigten auch wieder die ehemaligen Kicker vom SV 90 Neuruppin ihr Können. 2014 wurde das Team aus dem Spielbetrieb zurückgezogen, ist beim Ostliga-Cup aber Stammgast. Das Team um Trainer Frank Rohde schaffte als Gruppenzweiter sogar den Sprung ins Halbfinale. Hier hatte die Mannschaft um den heutigen Unioner Marco Wornest etwas Pech. Bei einen schönem Solo rutschte Christian Hein kurz vor dem gegnerischen Tor auf einem Wasserfleck aus, im Gegenzug gingen die Gildenhaller vom SV Union in Front, gewannen am Ende 3:1. „Ja, das war etwas kurios, aber ich denke am Ende haben wir verdient gewonnen“, schätzte Dirk Struckl ein. Im zweiten Halbfinale zeigte die Wittstocker Auswahl ihre Klasse und gewann trotz eines schnellen Gegentores mit 3:1 gegen die Maulwürfe.

In der Partie um Platz sieben boten die Wildberger ihren Fans noch einen Leckerbissen. Die TuS-Kicker gewannen zwar nur 1:0 gegen Alt Ruppin II, boten aber tolle technische Aktionen. Der Siegtreffer wurde überaus ansehnlich im Direktspiel herauskombiniert und fand schließlich in Odin Werth den eiskalten Vollstrecker. Dieser zeigte dann gar noch ein Kunststückchen, er jonglierte den Ball mehrmals und schoss per perfekten Fallrückzieher aufs Tor. Der Keeper parierte mit Mühe, die Fans skandierten aber: „Das war prima, das war wunderschön.“ Auch im kleinen Finale zwischen dem SV 90 und den Maulwürfen kamen die Fans auf ihre Kosten. Nach wechselvollem Verlauf hieß es 2:2 und das Neunmeterschießen musste entscheiden. Hier ließ sich Maulwurf-Keeper Michael Lockenwitz nur einmal bezwingen und sorgte damit für den 4:3-Erfolg seines Teams. Lockenwitz wurde später auch zum besten Torwart des Turniers gewählt. „Das hat sich der Lange verdient“, so Ballast, der bei der Siegerehrung strahlte. „Ich finde auch die vierte Auflage war ein voller Erfolg, dank vieler Helfer hat alles super geklappt.“