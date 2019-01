Zwei Verletzte noch in Behandlung

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem Brand in einem Haus in der Thilestraße werden im Klinikum Markendorf noch zwei Personen behandelt. „Sechs der neun Verletzten wurden am Sonntag morgen in die Notaufnahme des Klinikums mit Rauchgasverletzungen eingeliefert. Unter den Verletzten befand sich ein Kind. Vier Personen konnten nach einer Untersuchung in der ZNA sofort wieder entlassen werden. Ein Erwachsener und das Kind blieben zur stationären Beobachtung bei uns im Haus“, berichtet Kati Brand, Sprecherin am Klinikum. Die anderen drei Verletzten waren in andere, umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Darüber, wer die Möbel und die Holzbretter im Hausflur angezündet hat, gibt es noch keine näheren Erkenntnisse. „Die Kriminalpolizei ermittelt noch“, so Ingo Heese von der Polizeidirektion Ost. Man gehe jedoch weiter von Brandstiftung aus. Am Montag war das polizeiliche Siegel an der Eingangstür bereits entfernt. Anwohner im Kiez berichteten, dass der Treppenflur des sichtlich baufälligen Gebäudes ebenso wie der Hinterhof bereits vor dem Brand ein chaotisches Bild abgegeben hätten und dort viel Sperrmüll und Holz herumgelegen haben soll.

Das Feuer war am Sonntag um 3.20 Uhr ausgebrochen. Bei Ankunft der Feuerwehr standen mehrere Menschen auf Balkonen, sie wurden über eine Drehleiter aus gerettet. (thg)