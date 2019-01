„Stadt ist kein Industriestandort“

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Für den Solarstandort Frankfurt ist die Einstellung der Produktion von Astronergy eine Zäsur. Der 1. Beigeordnete für Wirtschaft Claus Junghanns (CDU) hat wenig Hoffnung auf die Ansiedlung neuer Solarwerke. Er setzt dagegen auf ein gesundes und stabiles Wachstum der vor Ort ansässigen Unternehmen.

Der Wegfall von 200 Arbeitsplätzen bei Astronergy und der Verbleib eines Vertriebszentrums für asiatische Photovoltaikprodukte mit 30 Mitarbeitern am Standort Frankfurt bedeutet faktisch das Aus der Solarindustrie in der Oderstadt. Darauf deutet auch hin, wie aus Kreisen des brandenburgischen Wirtschaftsministeriums zu erfahren ist, dass die Landesregierung von der Schließung der Produktion nicht von der Tochtergesellschaft der chinesischen Chint-Gruppe selbst sondern von der Frankfurter Stadtverwaltung erfahren habe. Das lasse vermuten, dass das Unternehmen kein Interesse an einer weiteren standortbezogenen Förderung habe. „Das Land bietet Astronergy die gesamte Palette der Unterstützung in dieser Situation an, beispielsweise für Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem Unternehmen sind wir bereit, über Innovations- und Technologieentwicklung am Standort nachzudenken“, betont der Sprecher der Wirtschaftsfördergesellschaft Brandenburg Alexander Gallrein. Er verweist jedoch darauf, dass es im Land Brandenburg mit Aleo in Prenzlau und Oxford PV in Brandenburg/Havel nunmehr nur noch zwei Solarwerke gibt.

Claus Junghanns, erst seit Anfang Dezember Beigeordneter für Wirtschaft, blickt nüchtern nach vorn: „Ich bin zuversichtlich, dass viele bei Astronergy betroffene Arbeitnehmer in der Region wieder Arbeit finden werden.“ Er geht davon aus, dass Menschen in Frankfurt auch in Zukunft in der Wirtschaft gutes Geld verdienen können. Die Unternehmen suchten zum Teil händeringend nach Fachkräften. Das gemeinsame Ziel von Stadt, Kammern und Arbeitsagentur sei es daher, neue Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Als Beispiele nennt er die Erweiterung der Produktionsstätten von Yamaichi Electronics und die Unternehmenspläne von UniCaps im Frankfurter Technologiepark. „Ein gesundes Wachstum sorgt für eine stabile wirtschaftliche Basis auch in schwierigen Zeiten“, meint Junghanns. Als erster Ansprechpartner für die Wirtschaft will er sich auf die Unternehmen konzentrieren, die hier vor Ort arbeiten und wachsen. „Wer hier ist, kann wachsen. Die Stadt tut alles, um dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen“, betont der 1. Beigeordnete.

Frankfurt ist für Junghanns „kein klassischer Industriestandort“. Für ihn ist die Stadt ein regionales Zentrum mit wachsendem Mittelstand und starker Handwerkerschaft sowie leistungsfähigen Dienstleistungsunternehmen. Die meisten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten würden beispielsweise im Dienstleitungsbereich arbeiten. Gute Chancen sieht er, Frankfurt als Logistikstandort auszubauen. „Mit unseren Wirtschaftsfördergesellschaften Investorcenter, BIC Business and Innovation Centre und TeGeCe Infrastruktur und Logistik GmbH wollen wir auch Arbeitsplätze mit modernen Technologien schaffen“, sagt Junghanns.

Die von der Stadt Anfang des Jahres initiierte Frankfurt-Kampagne sieht Junghanns als eine Chance, beispielsweise Fachkräfte und junge Familien aus Berlin und dem Hauptstadt-Umland für den Zuzug nach Frankfurt zu gewinnen – zum arbeiten und zum wohnen. Das Unternehmen Elektro Jahn und die Maler Innung Oderland mit Sven van Dyk seien beispielgebend, wenn es um die Ausbildung junger Fachkräfte in der Region gehe. „Wir wollen junge Leute durch gute Ausbildungsmöglichkeiten in der Stadt halten und anderen, die die Stadt mal verlassen haben, eine Option und Perspektive für eine Rückkehr geben“, betont Claus Junghanns.