Für Falschparker wird es in Fürstenwalde enger

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 6470 Knöllchen haben Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Jahr 2018 an Falschparker im Stadtgebiet verteilt. Das sind 675 mehr als im Jahr zuvor. 2019 könnte die Zahl noch einmal steigen, denn das Ordnungsamt soll vier neue Mitarbeiter bekommen.

„Denken Sie an die Parkscheibe“, ruft ein junger Mann dem älteren Ehepaar zu, das seinen Wagen in der Schulstraße abgestellt hat. Ordnungsamt steht auf der Jacke des 33-Jährigen. Seit einem Jahr arbeitet er in der Fürstenwalder Stadtverwaltung. Und Montagmittag sieht er sich mal wieder nach Falschparkern um. Seinen Namen möchte der Ordnungsamtsmitarbeiter nicht in der Zeitung lesen. Aber begleiten lässt er sich gern ein Stück.

Die Schulstraße gehört zur Zone mit eingeschränktem Halteverbot am Domplatz. Zwei Stunden dürfen Autos dort stehen, wenn die Parkscheibe entsprechend eingestellt ist oder sie einen Bewohnerausweis, den Anwohner für 20 Euro beim Straßenverkehrsamt erwerben können, sichtbar angebracht haben.

Die meisten Fahrzeuge sind ordnungsgemäß ausgestattet – bei einem roten Audi stutzt der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. „Der hat gar nichts“, sagt er verdutzt, zückt sein Diensthandy, startet das „Knöllchenprogramm“, gibt Kennzeichen, Tatort, Tatzeit, Delikt, Fahrzeugtyp und einiges mehr ein. Nach etwa fünf Minuten ist der Fall abgeschlossen. Ein Strafzettel über 10 Euro ist das Resultat für den Pkw-Halter. Am Jahresende wird es einer unter tausenden sein.

Im Jahr 2018 erwischten die Mitarbeiter des Fürstenwalder Ordnungsamtes 6470 Falschparker. Das sind 675 mehr als im Jahr zuvor, aber noch deutlich weniger als 2016 (8917) und 2015 (8717). Besonders oft mussten sie in der Eisenbahnstraße, auf Höhe der Rahnschule, in der Gartenstraße und rund um den Grasnick-Brunnen aktiv werden. „Schwerpunktmäßig wird dort zum Schulanfang kontrolliert, aber man muss dran bleiben, sonst schleift sich das Fehlverhalten wieder ein“, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling.

Zahlen alle Autofahrer ihre Knöllchen, kann sich die Stadt für das Jahr 2018 über Einnahmen von 100 760 Euro freuen. Im Jahr zuvor lag das Soll bei 92 700 Euro, die tatsächlich eingegangene Summe mit 81 680 Euro etwas darunter. Möglicherweise liegt das daran, dass die Stadt im Frühjahr 2018 die beiden vorübergehend nicht besetzten Ordnungsamtsstellen füllen konnte. Fünf Frauen und Männer sind aktuell im Einsatz, um Park-, Müll-, Hundekot- und anderen -Sündern auf die Spur zu kommen. Im Laufe des Jahres sollen vier weitere hinzukommen, denn die Stadtverordneten haben im Haushalt das Geld für die entsprechenden Stellen bewilligt. „Wir wollen ja auch verstärkt nachts arbeiten, das ist mit fünf Leuten schwer möglich“, sagt Ordnungsamtsleiter Christoph Malcher.

Etliche Fürstenwalder dürfte die Verstärkung im Ordnungsamt freuen. Die vielen Hundehaufen, die auf Grünstreifen liegen, sind immer wieder Anlass für Kritik. Außerdem ist die Zahl der angezeigten Falschparker geradezu explodiert – gab es 2017 gerade mal 17 Fälle, waren es 2018 schon 213. „Wir haben selbst keine richtige Erklärung dafür“, räumt Anne-Gret Trilling ein. Vielleicht seien die Fürstenwalder jetzt aufmerksamer, vielleicht aber auch ärgerlicher. Die Stadt freue sich jedenfalls über die Hinweise. „Wenn gemeldet wird, dass irgendwo ein Lieferfahrzeug nicht durch kommt, ist das schon hilfreich“, sagt die Stadtsprecherin. Das Ordnungsamt lege dann auch seine Schwerpunkte an solche Orte. „Als es die Bauarbeiten am Dom gab, haben wir dort auch verstärkt kontrolliert“, sagt Trilling. Teilweise hätten die Autos sogar auf dem Gehweg geparkt, seien Fußgänger nicht durch gekommen.