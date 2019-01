Ganz große Kunst unterm Hammer

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Werner Tübke, Otto Dix, Marc Chagall – es sind weltberühmte Künstler, von denen Werke am Sonntag im Erkneraner Gerhart-Hauptmann-Museum versteigert werden.

Wer sich schon immer mal ein Original von Max Klinger oder Wolfgang Mattheuer ins Wohnzimmer hängen wollte, ist am Sonntag in Erkner richtig. Ab 11 Uhr werden dort insgesamt 67 Werke gezeigt, darunter auch viel Modernes aus der DDR – Schwerpunkt ist die Leipizger Schule. Ab 15 Uhr schreitet der Auktionator zur Tat und lässt gegen Höchstgebot den Hammer dreimal fallen. Der Auktionator, das ist Michael Ulbricht vom Leipziger Kunst- und Buchantiquariat. Er spicht von Benefiz-Auktion, weil das Hauptmann-Museum am Erlös partizipiert.

Wer nun allerdings denkt, dass Millionenwerte in Erkner den Eigentümer wechseln, ist dann doch schief gewickelt. Wie Museumsleiter Stefan Rohlfs berichtet, handelt es sich größtenteils um grafische Blätter, Lithographien, von denen aus einem Druckstock bis zu 100 Exemplare existieren, nur wenige Gemälde. Die Ausgangspreise liegen durchweg im dreistelligen Bereich, der höchste Wert ist bei einem Werk von Wolfgang Mattheuer mit 920 Euro angesetzt, berichtet Rohlfs. „Die Werke kommen auch erst am Sonntag hier an“, betont er. Sie werden im Veranstaltungsraum des Hauses gezeigt. Dabei werden sie natürlich überwacht, von den Mitarbeitern des Museums und des Auktionshauses, wie Rohlfs betont.

Bei den Werken handelt es sich zum großen Teil um sogenannte Privateinlieferungen, sagt Ulbricht. Erben der Künstler, die mit den Werken nicht so viel anzufangen wissen, stellen sie ihm mit dem Auftrag zur Verfügung, sie meistbietend zu verkaufen. Ulbricht, der mit seinem Antiquariat nächstes Jahr 30-jähriges Bestehen feiert, tourt mit seinen Benefiz-Auktionen durch den deutschen Osten. In jüngster Zeit war er vor allem in Sachsen, er hat die Auktionen aber auch schon in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg – zum Beispiel in Bad Saarow und Storkow – veranstaltet, oft in Kirchen oder Rathäusern, in Bad Saarow war es das Scharwenka-Kulturforum.

Auf Erkner sei er über Stefan Rohlfs aufmerksam geworden, sagt Ulbricht. Damit es auch ein wenig Lokalkolorit gibt, verspricht der Auktionator, will er Werke des Rahnsdorfer Künstlers Ralf Bergner mitbringen. „Er hat extra für Erkner ein Aquarell gemalt“, sagt Ulbricht. Außerdem wird er Blätter von Arno Mohr mit der Rahnsdorfer Mühle und dem Müggelsee dabei haben. Und um die Neugier noch mehr anzufachen, wirft Ulbricht noch ein, dass zwei weitere sehr namhafte Künstler vertreten sein werden: Willi Sitte und Armin Müller-Stahl. Auch Rohlfs ist sehr gespannt darauf, wie die Premiere in Erkner einschlagen wird.

Wenn am Sonntagabend der letzte Hammer gefallen ist und Ulbricht mit möglichst wenigen Werken wieder zurückfährt, kehrt im Gerhart-Hauptmann-Museum wieder der ganz normale Kulturbetrieb ein. Im ersten Halbjahr 2019 wartet das Haus mit einem Mix von Literatur-Veranstaltungen, dem monatlichen Abend zur Filmgeschichte, Kabarett, Kunst und mehr auf. Die populärwissenschaftliche Montagsakademie kommt mit vielfältigen Themen wie dem Chamisso-Museum im Oderbruch (29. Januar, Referent ist Stefan Rohlfs selbst) daher, Funktionsmaterialien und Trends in der medizinischen Diagnostik (25. Februar), dem biologischen Erbe der Menschheit (Referent ist der bekannte Mediziner Prof. Detlev Ganten, 25. März) und den politischen und religiösen Tendenzen in der Türkei (27. Mai). Der Programm-Flyer liegt im Museum aus.