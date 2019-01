Schlagabtausch vor Foyergespräch

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der geplante Vortrag des Bürgermeisters Ralf Lehmann (CDU) über die Stadtentwicklung von Bad Freienwalde, insbesondere über das Kurtheater, sorgt für Unmut beim Gastgeber, dem Oberbarnimer Kulturverein. „Dass der Herr Bürgermeister Lehmann seine Konzepte zum Kurtheater am Mittwoch in der Konzerthalle vorstellen wird, ist nicht ganz korrekt“, meldete sich Marco Büchel, Vorsitzender des Oberbarnimer Kulturvereins (OKV), am Montag zu Wort Der OKV als Betreiber der Konzerthalle veranstalte monatlich seine bekannten Foyergespräche, erklärte der Bad Freienwalder, der auch Stadtverordneter und Landtagsabgeordneter der Linken ist. Seit langem sei für den 16. Januar ein Foyergespräch mit dem Bürgermeister geplant. Der Titel des Gesprächs laute „Neues zur Integrierten Stadtentwicklung“.

„Es handelt sich um eine OKV-Veranstaltung“, konstatierte Büchel. „Nach Rücksprache mit dem Bürgermeister, und darauf bestehen wir, wird das Kurtheater nur ein Punkt sein. Unser Ansatz des Gespräches ist es, mit dem Bürgermeister zu der Gesamtthematik der Integrierten Stadtentwicklung ins Gespräch zu kommen“, so Büchel. „Als OKV lehnen wir es auch ab, dass unser Foyergespräch für die Vorstellung der Konzeption für das Kurtheater missbraucht wird.“ Der Vorstand des Vereins stehe dem vorliegenden Konzept sehr skeptisch gegenüber. Es sei dem Vorstand des Oberbarnimer Kulturvereins wichtig, dass dies vor der Veranstaltung so kommuniziert wird.

„Ich werde über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept sprechen und als Beispiel für den Bereich Kultur und Freizeit über das Kurtheater“, sagte Bürgermeister Lehmann und Montag und betonte, sich vom OKV nicht den Mund verbieten zu lassen. Worüber er referiere, bestimme immer noch er selbst. „Wenn man mich zensieren will, muss man vielleicht gleich noch über eine andere Gesellschaftsordnung sprechen“, fügte Ralf Lehmann hinzu.

Der Vorstand hatte Ingrid Linke, Leiterin der Konzerthalle, gebeten, mit dem Bürgermeister zu sprechen. Beide kamen sich nicht näher. So wie das Konzept des Kurtheaters jetzt aussieht, werde es mit der Konzerthalle konkurrieren. Deshalb bewerte der OKV das Konzept kritisch. Unstrittig sei, so Büchel, dass Bad Freienwalde einen großen Saal gut gebrauchen könne. Die Bühne der Konzerthalle sei zu klein für das Jugendorchester. Für Rockkonzerte, Bälle oder Tanzveranstaltungen wäre das Kurtheater besser geeignet als die anderen Spielstätten in Bad Freienwalde.

Foyergespräch an diesem Mittwoch um 19 Uhr in der Konzerthalle in St. Georg, Bad Freienwalde, Georgenkirchstraße 1.