„Aus der Geschichte lernen“

Ingo Mikat

Lebus Mit einer Finissage haben die Mitglieder des Lebuser Heimatvereins die seit April 2018 im Haus Lebuser Land gezeigte Ausstellung „Lebus vor 100 Jahren – Ende des Ersten Weltkrieges - der Kriegsgegner Klabund und seine Wurzeln in Lebus“ beendet. Der Ortschronist und Hauptgestalter des Inhaltes der Präsentation, Manfred Hunger, beschrieb in einem Vortrag noch einmal den Lebensweg des deutschen Schriftstellers Klabund (Alfred Georg Hermann Henschke) und die politischen Ereignisse vor 100 Jahren. Klabund war der Sohn des Apothekers Dr. Alfred Henschke, der aus Lebus stammte. Er wurde am 4. November 1890 in Crossen geboren. Nach Abschluss seines Abiturs am Friedrichsgymnasium in Frankfurt (Oder) studierte der spätere Schriftsteller und Poet Chemie und Pharmazie in München. wechselte aber recht schnell zu den Fächern Philosophie, Philologie und Theaterwissenschaften sowie an die Universitäten von Berlin und Lausanne. Es entstanden erste Gedichte und literarische Werke.

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges zeigte Klabund eine damals auch unter Intellektuellen stark verbreitete Kriegsbegeisterung. Doch nach Kontakten mit humanistischen Künstlerkreisen und Kriegsversehrten wandelte er sich, auch beeinflusst von seiner späteren ersten Frau Brunhilde Heberle, zu einem konsequenten Kriegsgegner. Seine veränderte Haltung zum Krieg drückte er in literarischen Werken sowie insbesondere in Briefen an den deutschen Kaiser sowie den amerikanischen Präsidenten und später in einem Schreiben an die Nazis aus. Manfred Hunger schilderte nicht nur die Wandlung Klabunds zum Pazifisten und den Lebensweg des deutschen Dichters, sondern unterzog die nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland und Europa herrschenden politischen Verhältnisse einer kritischen Analyse. Klabund habe in seinen damaligen Briefen die folgende geschichtliche Katastrophe vorausgesehen. Heutige Generationen hätten die Chance, aus den verhängnisvollen Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Bei aktuellen politischen internationalen Differenzen sollte darauf geachtet werden, jeweils für alle beteiligten Seiten einen fairen Interessenausgleich zu erreichen.

Der Erste Weltkrieg brachte – damit ging Hunger nochmals auf den zweiten Teil der Ausstellung ein – auch für Lebuser Familien großes Leid. Über 100 Männer der Stadt kehrten nicht aus dem Krieg zurück. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Günter Fehling, danke Manfred Hunger sowie allen, die sich an der Vorbereitung der Ausstellung beteiligten oder ihre Öffnungszeiten absicherten.