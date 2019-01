Prügelattacke mobilisiert politische Lager

Angst und Frust: Auf den Neuruppiner Schulplatz kamen rund 80 bis 90 Demonstranten zusammen. Vor dem Hintergrund des Übergriffs an der Fontaneschule kritisierten sie die Flüchtlingspolitik in Deutschland und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). © Foto: Markus Kluge

Markusl Kluge, Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Ein Übergriff unter Jugendlichen hat am Montag die politischen Lager in Neuruppin mobilisiert. Denn die Angreifer waren Tschetschenen. Während auf dem Schulplatz die Flüchtlings- und Schulpolitik der Regierung kritisiert wurden, ging es in der Klosterkirche um Verständigung und Weltoffenheit

Zwei Tage lang lag der 15-Jährige nach dem Übergriff im Krankenhaus, schilderte seine Mutter auf der Bühne bei der Demo. Er habe ein Schädelhirntrauma und viele Prellungen am ganzen Körper davongetragen. Zudem habe er nun Angst zur Schule zu gehen und die Sorge, seinen Abschluss nicht machen zu können, schilderte sie. Michael Nehls, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes der Alternative für Deutschland, (AfD) rechnete vor diesem Hintergrund generell mit der deutschen Flüchtlingspolitik ab. Jeder Übergriff in einer Schule sei einer zu viel. Ohne illegale Einwandere gebe es aber noch viel weniger solche Fälle, sagte er. „Unsere Generation selbst ist verweichlicht. Das stimmt. Aber das ist ja nicht schlimm. Unsere letzten 50 oder 60 Jahre der Erziehung haben uns dazu gebracht, dass Probleme nicht mit Gewalt, sondern mit Miteinanderreden gelöst werden. Aber die Einwanderer und ihre Kinder sind anders erzogen. Sie sind es gewöhnt, etwas mit der Faust durchzusetzen“, behauptete Nehls. Ein Redner nach ihm schlug schärfere Töne in Richtung Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an: „Wir sollten ein bisschen mehr Eier zeigen. Es kann doch nicht sein, dass so eine kleine dumme Pfarrerstochter über all unser Schicksal entscheidet und die mehr diktatorisch als demokratisch festlegt, wie folgende Generationen in unserem Land aussehen“.

Selbst der AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter warf in seinem ansonsten sachlichen Beitrag zur Schul- und Flüchtlingspolitik, der Bundeskanzlerin Tyrannei vor und dass sie von der SED sozialisiert worden sei. Der Neuruppiner Mediziner Dr. Hartmut Wiegank forderte in seiner Rede hingegen eine Debatte der politischen Lager auf Augenhöhe: „Und diese Kultur beginnt im Bundestag.“

Dafür, auf die Gegenseite zuzugehen und wieder mehr miteinander zu reden, sprachen sich auch einige Redner in der Klosterkirche aus. Dorthin hatten die Kirchengemeinde und das Aktionsbündnis „Neuruppin bleibt bunt“ eingeladen. Selbst Studierende der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) hatten sich der Gegenveranstaltung angeschlossen und einen Demonstrationszug von der Kirche zum Braschplatz angemeldet.

Zuvor hatten viele das offene Mikro in der Kirche genutzt, um ihre Meinung zu sagen. Da war etwa der aus Sachsen stammende Medizinstudent, der sich wegen der Vorfälle mit Rechten in seinem Geburtsland schon fast seiner Herkunft schämte. Andere prangerten die Instrumentalisierung des Vorfalls an der Fontaneschule an. Dass der Jugendliche verletzt worden sei, sei unverzeihlich. Probleme mit Gewalt gebe es aber nicht nur bei Ausländern, sondern vor allem bei deutschen Schülern. Doch egal, von wem sie ausgehe – Gewalt sei immer zu verurteilen.

Otto Wynen warb für den Gesprächskreis, der montags im Café Hinterhof stattfindet, und bei dem Menschen mit gegensätzlichen Meinungen die Gelegenheit erhalten, sich miteinander auszutauschen. Martin Osinski vom Aktionsbündnis hingegen dankte den Pädagogen an der Fontaneschule, die trotz der teilweise schwierigen Schülerschaft ihr Bestes geben würden.

Bevor sich der Zug dann unter dem Schutz mehrerer Polizisten von der Klosterkirche zum Braschplatz in Bewegung setzte, meldete sich ein älterer Mann zu Wort. Er kritisierte, dass die Anwesenden ihre Chance verpasst hätten, mit den Teilnehmern der Demo auf dem Schulplatz zu reden und den Rechten somit das Feld überlassen haben. „Dort waren Menschen, deren Sorgen von der AfD missbraucht wurden. Das war eine offene Veranstaltung. Warum wart ihr nicht dort? Wir dürfen nicht weiter spalten, sondern müssen einen Dialog führen“, klagte der aufgebrachte Mann an, bevor er die Kirche verließ. „Dass es dort ein offenes Mikro gab, ist eine Überraschung. Hätten wir das im Vorfeld gewusst, hätten wir vielleicht anders reagiert“, erwiderte Pfarrerin Christiane Schulz.