Platz zwölf mit zwölf Punkten

Jörg Jankowsky, Edgar Nemschok

(MOZ) Petershagen-Eggersdorf. Auf den Fußballplätzen der Region herrscht zurzeit Ruhe. Es ist Winterpause. Gelegenheit, zu regenerieren, die Saisonziele gegebenenfalls neu zu bestimmen und auch ein wenig zurückzublicken. Heute: Fußball-Brandenburgligist Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf.

Die Euphorie im Doppeldorf war nach der Saison 2017/18 natürlich groß. Ein Jahr zuvor hatte man auf dem Petershagener Waldsportplatz 90 Jahre blau-weißen Fußball gefeiert. Schon damals fiel immer wieder das Wort „Aufstieg“. Der Traum wurde wahr und nach einer großartigen Saison gelang endlich der Sprung in die Brandenburgliga. Und Sprung ist eventuell auch das richtige Wort, denn qualitativ war die neue Serie für die Blau-Weißen mit einer deutlichen sportlichen Steigerung verbunden.

Die Euphorie bekam gleich am ersten Spieltag der Liga einen kleinen Dämpfer. Gegen den FC Eisenhüttenstadt wurde mit 1:2 verloren. Was zu Hause nicht gelang, klappte auswärts umso besser: 5:2 beim SV Falkensee-Finkenkrug. Es folgte mit dem 1:2 gegen den Oranienburger FC Eintracht wieder eine Heimniederlage. Nach dem Punktgewinn bei den Preußen in Eberswalde gab es einen Tiefpunkt vor allem in moralischer Hinsicht. Die 2:3-Niederlage gegen die TSG Bernau entwickelte sich erst in der Schlussphase der Partie und wurde dann noch durch einen fragwürdigen Foulelfmeter gegen Blau-Weiß entschieden.

„Aber richtig geärgert habe ich mich über die 1:2-Niederlage gegen BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow. Die Partie hätten wir niemals verlieren dürfen. Das war reine Kopfsache und der Beweis, dass alle immer mehr als 100 Prozent geben müssen“, sagt Trainer Roman Sedlak.

Er hat aber auch gleich ein Positiv-Beispiel parat: „Die Partie gegen den MSV Neuruppin war aus meiner Sicht großartig. Blau-Weiß gewann mit 4:1 und vor allem taktisch haben wir gegen einen Favoriten der Liga einfach klasse gespielt.“

Zum Ende der Rückrunde ging es für die Blau-Weißen zum Derby nach Seelow. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Seelow endete mit einem deutlichen 4:1-Erfolg für den Oberliga-Absteiger.

Rang zwölf mit zwölf Punkten und 21:32 Toren nimmt Blau-Weiß nach der ersten Halbserie ein. Von 15 Punktspielen gewannen die Doppeldörfler drei, spielten dreimal Unentschieden und verloren neun Begegnungen. „Mit dem Verlauf der Saison bisher bin ich eigentlich zufrieden. Ich wusste, dass es schwer werden wird. Bei uns kannte kaum jemand die Brandenburgliga. 90 Prozent der Mannschaft hatte ja noch nie höherklassig gespielt. Mit der Punkteausbeute bin ich nicht ganz so zufrieden“, sagt Sedlak. Fragt man den ehrgeizigen Trainer nach Spielern, die in diesem Jahr den größten Sprung in ihrer Entwicklung gemacht hatten, nennt er vor allem Marvin Ghaddar und Roger Sobotta. „Marvin hat unser Offensivspiel deutlich bereichert. Roger wird immer besser, hat aber noch viel Potenzial.“

Mit dem Turniersieg beim heimischen Giebelsee-Hallen-Cup hat das Sportjahr 2019 für die Brandenburgliga-Fußballer natürlich perfekt begonnen. In dieser Woche starten nun das Training und die Vorbereitung auf die Rückrunde bei Blau-Weiß wieder, die Mannschaft von Chef-trainer Roman Sedlak beendet ihre kurze Winterpause. Die Mission für das Frühjahr ist klar und lautet Klassenerhalt.

Am 23. Februar starten die Doppeldörfler bei Schlusslicht FC Eisenhüttenstadt in die zweite Halbserie. Eine Woche später empfangen die Blau-Weißen den Tabellen-14. SV Falkensee-Finkenkrug auf dem Waldsportplatz. Bis dahin will die Mannschaft natürlich auf den Punkt fit sein, um ihr selbstgestecktes Ziel schnellstmöglich zu erreichen. „Was wir verbessern müssen, ist das Spiel gegen Mannschaften, die auch mit mehr körperlichem Einsatz zur Sache gehen. Wenn es gegen spielerisch ausgerichtete Teams geht, klappt alles ganz gut.“

Und nach diesen Gesichtspunkten wurden dann auch die Gegner in der Vorbereitung ausgewählt. Das geplante Trainings- und Testspiel-Programm in den nächsten sechs Wochen ist traditionell sehr umfangreich. Fünfmal pro Woche, meist bei drei Trainingstagen und zwei Testspielen, bringen Sedlak und sein Co-Trainer Maik Fochler den Kader mit vier Neuzugängen – Martin Kohlmann, Anton Feiler, Hadi El-Jindaoui und Frank Papsdorf – ins Schwitzen. In den ersten14 Tagen ist der Fokus dabei auf die Kondition gerichtet.

Testspiele und weitereTermine:

Freitag, 18 Uhr, Hallenturnier in Erkner

Dienstag, 22. Januar, 19.30 Uhr, bei Sparta Lichtenberg

Sonntag, 27. 1., 13 Uhr, bei BFC Dynamo U 19

Mittwoch, 30. 1., 19.30, bei Grün-Weiß

Ahrensfelde

Sonnabend, 2. Februar, 14 Uhr, bei Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Mittwoch, 6. 2, 19 Uhr, zu Hause gegen

Concordia Buckow/Waldsieversdorf

Sonntag, 10. 2, 14.30, bei Blau-Weiß 90 Berlin

Mittwoch, 13. 2., 19.30, beim FV Erkner

Sonnabend, 16. 2., 14 Uhr, zu Hause gegen Blau-Weiß Wriezen

Sonnabend, 23. 2., 15 Uhr, Rückrunden-Auftakt der Brandenburgliga

