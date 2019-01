PSV-Nachwuchs durchweg auf dem Treppchen

Wiebke Westphal

Jena Der Sparkassen-Cup in Jena war mit mehr als 700 Teilnehmern aus 56 Vereinen ein tolles und sehr gut organisiertes Event. Der PSV Frankfurt war mit einem Quartett vertreten, alle Vier wollten um die Medaillen kämpfen – und dies gelang ihnen auf beeindruckende Art und Weise.

Allen voran der Jüngsten, Selina Seifert, die in der Altersklasse 13 nach zuvor vier Erfolgen auch das Finale souverän für sich entschied: Schon nach zehn Sekunden (!) stand ihrTurniersieg fest. Ebenso erfolgreich war Benjamin Lange, nach einem Freilos sicherte er sich mit drei Siegen ebenfalls Gold in der Klasse bis 46 Kilogramm. Die dritte Medaille für den PSV steuerte Bennett Mendel (beide U 13) bei, der sich in der Klasse bis 50 kg über die Hoffnungsrunde noch auf Platz 3 kämpfte.

Einziger Frankfurter Starter in der U 15 war Lenny Seifert(34 kg), der mit drei Siegen ins Finale einzog, sich dort zwar geschlagen geben musste, sich aber über die Silbermedaille freuen konnte. Zudem sorgte er so für Platz 8 der PSV-Judoka in der Mannschaftswertung – und für mehr als zufriedene Gesichter bei den Sportlern und den mitgereisten Etlern. (wwe)