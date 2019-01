CDU Oberkrämer beantragt das Ende Ausbaubeiträge

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Die Christdemokraten in Oberkrämer unterstützen die Forderung nach einer Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Bereits im Dezember habe sich die CDU dafür ausgesprochen, teilt der Fraktionsvorsitzende der Gemeindevertretung, Bernd Ostwald, am Montag mit. Künftig solle somit der Einnahmeverlust der Gemeinden – von Ostwald mit 25 Millionen Euro beziffert – vom Land übernommen werden.

Die CDU stellt sich damit hinter eine populäre Forderung der Freien Wähler, die eine Volksinitiative in Brandenburg ins Leben gerufen hatten. Deren Landeschef, Péter Vida, übergab Anfang Januar mehr als 100 000 Unterschriften an Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD).

Die CDU-Fraktion Oberkrämer will mit einem entsprechenden Antrag im Gemeindeparlament punkten. Besprochen und diskutiert wird dieser vorerst auf dem kommenden Bauausschuss am Montag, 21. Januar. Die CDU will in ihrem Antrag die Verwaltung auffordern, bei der Landesregierung die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge – dazu ist eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes notwendig – zu erwirken. Die CDU will damit „Bürger entlasten, Städte und Gemeinden unterstützen“, so der Titel des Antrags.

Als Begründung führen die Christdemokraten an, dass die Beiträge „auf immer größere Akzeptanzprobleme“ stoßen würden. Die ausgebauten Straßen würden nicht nur von Beitragspflichtigen genutzt, sondern von der Allgemeinheit, argumentiert die CDU im von Bernd Ostwald unterzeichneten Antrag. „Nur durch einen grundlegenden Systemwechsel können die bestehenden Ungerechtigkeiten bei der Finanzierung des kommunalen Straßenausbaus [...] beseitigt werden“, heißt es weiter. Zudem entstünden durch die aktuelle Erhebungsregelung zusätzliche Personalkosten in der Verwaltung, es komme zu oftmals daraus resultierenden Gerichtsverfahren. (win)