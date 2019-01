Unterstützung für Spenden-Aktion

Stefan Csévi

Chojna Feuerwehrleute aus Schwedt haben das Finale des großen Orchesters der Weihnachtshilfe in Polen unterstützt. Dabei sind knapp 120 000 Freiwillige im ganzen Land unterwegs, um Spenden zu sammeln. Ziel ist der Kauf moderner medizinischer Geräte für Kinderkliniken, die am schwersten erkrankte Kinder behandeln können. Heute gibt es in Polen fast 50 solcher Krankenhäuser.

In Chojna fand die Aktion am Kulturzentrum statt. Mehr als 60 Freiwillige waren den ganzen Tag in der Stadt unterwegs, um Spenden für die Aktion zu sammeln. „Im letzten Jahr haben wir die Rekordsumme von 39 735 Zloty (9691 Euro) gesammelt“, so Barbara Andrzejczyk, Direktorin des Kulturzentrums Chojna.

Im Kultursaal zeigten Kinder der Tanzschule Focus ihr Können, verschiedene Gesangsgruppen führten Programme auf. Zwischendurch wurden von Sponsoren gestiftete Preise versteigert. Höhepunkt war die Versteigerung von drei goldenen Herzen, bei dem eins noch mit Diamanten besetzt war.

Auf dem Vorplatz wurden verschiedene Übungen vorgeführt, zum Beispiel ein simulierter Unfall, bei dem ein Kind mit einem Fahrrad verunglückte und von Gleichaltrigen gerettet und bis zum Eintreffen der Sanitäter versorgt wurde.

Auch Kameraden des Löschzuges I der Freiwilligen Feuerwehr Schwedt waren vor Ort. „Seit 16 Jahren unterstützen wir gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Chojna die Aktion. Wir verkaufen jedes Jahr Glühwein und Schmalzstullen und spenden die Einnahmen“, so Heiko Hinsche, Schwedter Stadtbrandmeister.

In diesem Jahr zeigten die polnischen und deutschen Feuerwehrleute in einer gemeinsamen Rettungsaktion ihr Können: Zwei Gleitschirmflieger waren verunglückt und mussten gerettet werden.