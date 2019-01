Ziltendorfer Schule bekommt neue Räume

Frank Groneberg

Ziltendorf (MOZ) In der Grundschule „Ziltendorfer Niederung“ gehen die Sanierungsarbeiten zügig voran. Das gesamte Kellergeschoss wird derzeit umgebaut und für den Unterricht und den Hort erschlossen. Das Amt Brieskow-Finkenheerd als Schulträger investiert mehr als 1,1 Millionen Euro.

In der Grundschule „Ziltendorfer Niederung“ ist die Vorfreude auf die Osterferien schon jetzt groß. Obwohl Schüler und Lehrer ja ein paar Wochen zuvor die Winterferien genießen können. Doch den Osterferien fiebern sie in diesem Jahr ganz besonders entgegen. Dann sollen nämlich die Sanierungsarbeiten im Kellergeschoss des Schulgebäudes weitestgehend abgeschlossen sein. Und das heißt für die Schule: Neue Räume für den Teilungsunterricht, ein Entspannungsraum, neu gestaltete Essensräume und eine Lehrküche können endlich in Besitz genommen werden.

„Ich freue mich heute schon auf den Augenblick, wenn unsere Kinder ihre neuen Räume zum ersten Mal betreten“, sagt Schulleiterin Cordelia Becker. Denn die Schüler nehmen großen Anteil an den Sanierungsarbeiten – und zwar nicht nur, wenn die Arbeiten mal wieder mit Lärm verbunden sind. „Wir gehen regelmäßig mit einer kleinen Gruppe Schüler in den Keller und sehen uns gemeinsam an, was die Bauarbeiter Neues geschaffen haben“, erzählt die Schulleiterin. „Und wenn auf unserem großen Monitor im Eingangsbereich neue Fotos von der Baustelle zu sehen sind, dann stehen die Kinder davor und staunen.“ Der verantwortliche Bauingenieur stellt der Grundschule regelmäßig aktuelle Fotos zur Verfügung.

Das Schulgebäude wird seit dem Jahr 2017 umfassend saniert. Schwerpunkt im aktuellen Bauabschnitt ist das Kellergeschoss, das zuletzt nicht mehr genutzt werden durfte – unter anderem wegen der zu geringen Raumhöhe. Das Amt Brieskow-Finkenheerd investiert etwa 1,11 Millionen Euro, das Land Brandenburg finanziert die Hälfte der Baukosten über Fördermittel. Geplant waren etwa 100 000 Euro weniger, aber während der laufenden Arbeiten hatten sich zusätzliche Aufwendungen ergeben. „Während der Sanierung wurde festgestellt, dass der Fußboden im Kellergeschoss nicht tragfähig ist“, erklärt Dirk Wesuls, zuständiger Fachbereichsleiter in der Amtsverwaltung Brieskow-Finkenheerd. Die zusätzliche Verstärkung des Fundamentes unter dem Fußboden habe etwa 50 000 Euro gekostet. Und dann seien auch noch pechhaltige Schichten in der Abdichtung des Kellers entdeckt worden – deren umweltgerechte Entsorgung verschlang mehr als 30 000 Euro.

Nach Abschluss der Arbeiten im Keller bekommt die Schule einen Fahrstuhl. Dieser wird im ehemaligen Schornsteinschacht eingebaut. „Mit dem Aufzug werden alle drei Geschosse barrierefrei erreichbar sein“, erläutert Dirk Wesuls. Bisher gibt es nur einen kleineren Außenaufzug für das Erdgeschoss.

Die Sanierungsarbeiten finden bei laufendem Schulbetrieb statt – eine besondere Herausforderung für Lehrer und Schüler. „Wir mussten den Unterricht auch mal umplanen, wenn es zu laut oder zu staubig wurde“, erzählt Cordelia Becker, „im Sommer, als es sehr lärmintensiv war, haben wir den Unterricht auch mal nach draußen in unser grünes Klassenzimmer verlegt.“ Dirk Wesuls berichtet, dass vor Jahren überlegt worden war, vorübergehend umzuziehen in Container. Diese Pläne wurden aber schnell ad acta gelegt. „Wir danken vor allem den Eltern der Kinder für deren Verständnis“, sagt der Fachbereichsleiter, „ohne Beeinträchtigungen sind solche Sanierungsarbeiten ja nicht möglich.“

Bis zum Ende der Sommerferien soll auch der Fahrstuhl fertig sein. Danach geht die Sanierung im Erd- und Obergeschoss weiter. Die Elektrik muss erneuert, Brandschutzvorrichtungen installiert werden. Spätestens im Jahre 2024 sollen alle Auflagen und Inhalte der Baugenehmigung vom vergangenen Jahr umgesetzt sein.