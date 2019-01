Ofenfabrik für einen Euro zum Kauf angeboten

Roland Becker

Velten (MOZ) Der jetzige Besitzer der ehemaligen Ofenfabrik G. Netzband & Co. bietet der Stadt das verfallene Gebäude samt eines Teils seines Grundstück an der Kreisbahnstraße für einen Euro zum Kauf an. Den hinteren größeren Teil will er allerdings behalten, um darauf Wohnungen bauen zu lassen. Jedoch hat das Billig-Angebot einen Haken: Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude muss vor weiterem Verfall gesichert werden. Das würde der Stadt Kosten verursachen. Außerdem wäre sie auch dafür verantwortlich, das Denkmal zu sanieren. Diese Investition würde in die Millionen gehen.

Dennoch warb Berthold Zenner, Bereichsleiter Stadtentwicklung, jüngst im Bauausschuss für den Ankauf. Denn er sieht auch die Chancen, die das historische Gebäude in sich trägt. „Der Altbau würde das neue Quartier prägen.“ Die Ofenfabrik steht am nördlichen Ende des geplanten Wohngebiets Nauener Straße. Zenner konnte zudem berichten, dass es „vermehrt“ Anfragen aus dem Berliner Kreativbereich gebe. „Das sind vor allem Künstler, die dort Probleme haben, ein Atelier zu finden.“

Platz für Ateliers und auch eine öffentliche Nutzung wäre genug: Das Gebäude verfügt über drei Geschosse mit jeweils bis zu 400 Quadratmetern, dazu noch eine Remise. Zenner wies auch darauf hin, dass solch ein Sanierungsprojekt „ein typischer Fall für Städtebau-Fördermittel darstellt“. Bis zu zwei Drittel der Kosten könnten dabei vom Land getragen werden.

Die Mitglieder des Bauausschusses zeigten sich nicht ganz so euphorisch. „Es gibt Sachen, die man nicht geschenkt nehmen kann“, äußerte sich Walther Krahn (CDU) skeptisch zu der Offerte. Mike Grohs (sachkundiger Einwohner/SPD) will vor einem Ankauf mehr zur Standfestigkeit des Gebäudes und zur möglichen Altlasten-Kontamination wissen. Und Mario Große (sachkundiger Einwohner/Pro Velten) mahnte an: „Die Folgekosten für das Herstellen der Verkehrssicherungspflicht sollten klar sein.“

Noch völlig offen ist, ob durch das geplante neue Wohngebiet überhaupt eine Straße gebaut werden kann, deren Sichtachse direkt auf das historische Gebäude zuführt. Auf Nachfrage dieser Zeitung sagte Zenner, dass dafür sechs Grundstückseigentümer einen Teil ihrer Fläche an die Stadt verkaufen müssten. „Für die Besitzer ergebe sich ein deutlicher Mehrwert“, argumentierte er. Denn dadurch entstehe auf deren Hinterland Baurecht für jeweils ein bis zwei Häuser. Andererseits räumte er auf Nachfrage ein, dass die Grundstücksbesitzer dann auch den Anliegeranteil für den Bau der neuen Straße samt Gehweg zu tragen hätten.

Sollten nicht alle Eigentümer verkaufen wollen – bislang gab es laut Zenner dazu noch keine konkreten Gespräche –, gäbe es für die als kulturelles Stadtteilzentrum gedachte Ofenfabrik keine Anbindung von dem neuen Wohngebiet aus. Das zentrale Gebäude wäre damit nicht direkt an das Karree Nauener Straße angebunden, sondern nur von der Kreisbahnstraße aus erreichbar.

Die Ausschussmitglieder sahen sich in der jüngsten Sitzung nicht in der Lage, den Ankauf zu empfehlen. Sie wollen das in Erarbeitung befindliche und eventuell neue Fördermöglichkeiten offerierende Strategiekonzept Stadtumbau III abwarten. Erst dann wollen sie eine Entscheidung treffen, ob die Stadt Eigentümer der maroden Ofenfabrik wird. (rol)