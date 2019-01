Seelower helfen bei größter Spendenaktion Polens

Doris Steinkraus

Seelow/Kostrzyn (MOZ) Am Sonntag waren in Seelows Partnerstadt Kostrzyn wieder Hunderte unterwegs, startete das Große Orchester der Weihnachtshilfe seine diesjährige Spendenaktion. Dabei handelt es sich um eine große, nicht staatliche und nicht kirchliche Wohltätigkeitsorganisation in Polen. Es wurde 1993 von Jerzy Owsiak und weiteren Enthusiasten gegründet. Anfang des Jahres sammeln Tausende in ganz Polen Spenden für Gesundheitseinrichtungen, vor allem für Kinderklinikien. Auch Kostrzyn ist ein Aktionsort.

Die Seelower Kindervereinigung unterstützt seit mehr als 15 Jahren diese Spendenaktion. Am Sonntag fertigten Jens Lawrenz und Manfred Specht im Kulturzentrum von Kostrzyn unentwegt Buttons mit dem Logo der Aktion (ein Herz) oder auch persönlichen Bildern. „Alle Spenden kamen in eine Box, die wir übergeben haben“, so Lawrenz. Die Seelower steuerten zudem weitere 3000 Zloty aus der Versteigerung von zwei Kunstwerken, die sie mitgebracht hatten. bei. Magdalena Hoffmanns Bild fand ebenso seinen neuen Besitzer wie die Skulptur von Jens Lawrenz.

Schon vor Abschluss der landesweiten Aktion steht fest, dass erneut ein Rekordspendenergebnis erzielt wird. Dafür danken die Organisatoren auch 2019 traditionell mit einem großen Rockfestival, das einmal mehr in Kostrzyn stattfindet, wieder unter Poland-Rock, da der alte Name „Haltestelle Woodstock“ aus urheberrechtlichen Gründen nicht mehr verwendet werden darf. Fans können sich bereits das erste August-Wochenende vormerken. Dann wird in Kostrzyn wieder gerockt.