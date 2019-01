Eberswalder Brauerei als Zeitzeuge

Susan hasse

Eberswalde (MOZ) Schwer war es in dieser Woche nicht: Wir suchten beim „Blick fürs Detail“ die Alte Brauerei in Eberswalde. Der markante Klinkerbau mitten in der Stadt wurde vor rund 120 Jahren erbaut. Über all die Jahrzehnte versorgte die Brauerei die Barnimer mit Bier. Zeitweise wurde auch Limonade dort abgefüllt. Heute erinnert allerdings nur noch das Gasthaus „Zur alten Brauerei“ an die Geschichte. 1995 wurde die Produktion endgültig eingestellt.

Gegründet wurde die Baierische Dampf-Bierbrauerei Jagdschlösschen im Jahr 1868 von den beiden Unternehmern Heinrich August Lüdeke und Albert Wilhelm Gutknecht. Zu damaliger Zeit war der Alte Heegemühler Sandweg, die heutige Eisenbahnstraße, noch unbebaut und lag mitten im Wald. Hier wurde die Brauerei gebaut und die Massenversorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln, wozu zu damaliger Zeit Bier zweifelsohne gehörte, breitete sich aus. 1872 kam die Brauerei allerdings bereits in Zahlungsschwierigkeiten und die Märkische Gewerbebank übernahm die Geschäfte. Das Geschäft nahm wieder Fahrt auf, tagtäglich verließen dutzende Kutschenwagen das Brauereigelände. 1881 wurde die Gaststätte mit Ausschank eröffnet. Ende des 19. Jahrhunderts wurden hier immerhin 7,5 Millionen Liter Bier in Eberswalde gebraut. Unter der Brauerei gibt es ausgedehnte Keller, in denen die Fässer gelagert wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Brauerei verstaatlicht, seit 1946 trug sie den Namen „VEB Eberswalder Brauerei“ und wurde 1968 dem „VEB Getränkekombinat Frankfurt/O“ zugeordnet. Nach der Wende wurde die Brauerei privatisiert, doch die neuen Eigner hatten wenig Glück, die Produktion wurde 1995 eingestellt. Zwischen 2012 und 2014 wurde das Gebäude umgebaut, das alte, 1898 errichtete denkmalgeschützte Sudhaus blieb dabei erhalten.

Uns erreichten diese Woche viele richtige Antworten, daher mussten wir losen. Michael Schreyer aus Breydin hatte Glück und gewinnt, passend zur aktuellen Wetterlage, eine Thermoskanne. Glückwunsch! Sie kann in der Redaktion am Karl-Marx-Platz 11 abgeholt werden.