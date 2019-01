Schöner leben im Dorfkern

Kerstin Ewald

Ahrensfelde (MOZ) Im Autohandel ging es 2018 bergab. Umsichtige Unternehmer sehen sich Alternativen um. So lässt die Koch AG für ihren Ahrensfelder Standort derzeit eine Planung für Wohnungen erstellen. Bei einigen Ahrensfeldern weckt das Hoffnung auf mehr urbanes Leben im Dorfzentrum.

„Nach dem Essen Spazieren gehen, einen Kaffee trinken abseits der befahrenen Straße, eine Jacke in die Reinigung geben – einige Dinge fehlen in Ahrensfelde“, findet Helmut Pöltelt, der für die Unabhängigen Wähler Mitglied im Ahrensfelder Ortsbeirat ist. „Das Ortsteilzentrum und der Rathausplatz sind eine schöne Sache, aber es braucht eine harmonische Ergänzung“, meint Pöltelt. Mit Discountern ist man im Ahrensfelder Ortsteil sehr gut versorgt, was fehle, sei ein bisschen Atmosphäre, ein lebendiges Zentrum, das zum Bummeln einlädt. Und mit diesem Gedanken steht Pöltelt bei Weitem nicht alleine da. Auch andere Ahrensfelder finden ihr Zentrum an der Dorfstraße nicht wirklich attraktiv.

Der Ahrensfelder Ortsbeirat hat den Beginn eines Bebauungsplanverfahrens (B-Planverfahren) auf dem Gelände des Autohaus Koch zwischen Klandorfer Straße, Feld- und Dorfstraße fast einstimmig befürwortet.

Laut Architekt Ekkehardt Weyrauch, der von Thomas Koch, dem Vorstandsvorsitzenden der Koch AG, mit einem Entwurf beauftragt wurde, können auf rund 0,8 Hektar an der Feldstraße 60 bis 80 Wohnungen entstehen. Angedacht sind mehrere Gebäude, die auf einen Innenhof ausgerichtet sind. Das erklärte Weyrauch den Gemeindevertretern in der letzten Sitzung des Ahrensfelder Bauausschusses. Der Architekt benennt auch die besonderen planerischen Herausforderungen. Darunter fällt die Lärmproblematik, die vor allem dann virulent wird, falls die B158 in die Klandorfer Straße an die Südseite des Autohaus-Geländes verlegt wird. Einige Gemeindevertreter verhehlen ihre Freude nicht über eine mögliche Alternative zum Autohaus. „Toll wäre, wenn man dort die Infrastruktur entwickeln könnte“, kommentierte Gemeindevertreterin Oda Formazin (Freie Wählergemeinschaft) im Bauausschuss. „Im Innenhof zwischen den Wohngebäuden könnte Leben stattfinden“, meint auch Gemeindevertreter Winfried Wolf (Bündnis 90/Grüne). Der Bauausschuss empfahl der Gemeinde, das B-Planverfahren zu starten.

Ortsvorsteher Klaus Joachim, wie wohl das Gros der Ahrensfelder Kommunalpolitiker, würde es besonders begrüßen, wenn auf der Fläche der heutigen Volvovertretung altersgerechte Wohnungen entstünden.

Was die gewerblichen Möglichkeiten darüber hinaus betrifft, ist Joachim aber skeptisch. „Über jeden Laden, der bei uns aufmacht, sind wir froh“, so der Ortsvorsteher auf Nachfrage der MOZ, „aber die Einzelhändler müssen hier ja auch wirtschaftlich überleben können.“ Und in der Hinsicht hegt Joachim seine Zweifel. Die Nähe zur Berliner Infrastruktur entpuppe sich für die Belebung des Ahrensfelder Zentrums als Nachteil.

Der Eigentümer Koch möchte sich für das Gelände möglichst viele Optionen offenhalten. Dafür ist auch eine Flächennutzungsplanänderung von Nöten. Thomas Koch, der der Koch AG mit insgesamt 400 Mitarbeitern vorsteht, möchte eigentlich zu allererst Autos verkaufen auf dem Gelände, wie er auf telefonische Nachfrage angibt. Die Planer sollen für ihn lediglich alternative Nutzungsmöglichkeiten erarbeiten, falls der Fahrzeughandel an der Stelle nicht mehr ausreichend läuft.

„Trotz aller Eventualitäten sollte die Gemeinde jetzt den Planern genaue Vorstellungen für das Gelände mit auf den Weg geben“, fordert Ortsbeirat Herbert Pöltelt“, jetzt ist die Chance da, einige Sünden der Vergangenheit zu korrigieren.“