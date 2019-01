Kino-Avantgarde unterm Grützpott

Daniela Windolff

Stolpe (MOZ) Das internationale Filmfestival „Wonderous Stories“, das 2018 zum ersten Mal im uckermärkischen Stolpe stattfand, wird in diesem Jahr eine Fortsetzung finden. Vom 8. bis 11. August sind wieder unabhängige Filme im Open-Air-Kino am Fuße des Grützpotts zu erleben.

Der Initiator Marcel Grant, ein Londoner Filmemacher, der in Stolpe einen Filmpark für unabhängige, avantgardistische Filmproduktionen aufbauen möchte, hat im vergangenen Jahr hier in der idyllischen Landschaft des Nationalparks ein internationales Filmfestival ins Leben gerufen, das den Namen „Wonderous Stories“ - „Wunderbare Geschichten“, trägt. Es ist ein neues Open-Air-Festival, eine Feier des unabhängigen Films von Weltpionieren in einer wunderschönen Umgebung unweit von Berlin“, schwärm Grant, der herausragende Filme aus der ganzen Welt eine Plattform, beziehungsweise Leinwand bieten und deren Macher in den Mittelpunkt stellen willen. „Es ist unabhängiges, kreatives Kino, frei von Zwängen der Filmindustrie.“

Im vergangenen Jahr standen Filme aus 12 Ländern im Mittelpunkt. Zu Gast waren unter anderem junge Filmschaffende aus China. Einige Hundert Besucher pilgerten an den vier Festivaltagen zum Grützpott und erlebten Kino vor einer atemberaubend schönen Naturkulisse.

In diesem Jahr wollen Marcel Grant und sein Team noch eher mit den Vorbereitungen beginnen und rechtzeitiger damit in die Öffentlichkeit gehen. Gespräche mit dem Angermünder Bürgermeister laufen bereits, der wieder seine Unterstützung für das Filmfestival zugesagt hat, das auf städtischem Grund und Boden stattfindet.

Der Termin steht jetzt fest, damit Filmfreunde sich langfristig das Wochenende einplanen und freihalten können: Das 2. Filmfestival „Wonderous Stories findet in diesem Jahr vom 8. bis 11. August in Stolpe statt, vier Tage und Nächte lang mit Kino, Gesprächen, Workshops, Aktivitäten und wieder mit der Möglichkeit, am Grützpott zu zelten. Aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres habe man gelernt und wolle einiges verbessern, zum Beispiel die gastronomische Versorgung.

Das Festivalprogramm ist noch in Arbeit. Fakt ist, es werden wieder aktuelle deutsche und internationale Produktionen außerhalb der Blockbasterszene der großen Kinoketten gezeigt.