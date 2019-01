Einfach mal elf Jahre übersprungen

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Rückblick 2018 und Vorschau 2019 gehören traditionell zu einem Jahresempfang. In Buckow wagte Bürgermeister Horst Fittler (CDU) jedoch den Blick nach ganz weit vorn. Er schilderte den Gästen im Saal der onkologischen Reha­klinik seinen Traum von Buckow im Jahr 2030.

Eine sanierte Schule mit gut ausgebildeten Lehrern. Eine quicklebendige ausgelastete Kita am Weinbergsweg mit motivierten Erzieherinnen. Eine voll funktionsfähige dritte Klinik im Kneipp-Kurort, der inzwischen die Anerkennung als Kneipp-Heilbad besitzt und einen Kurdirektor beschäftigt. Anstelle der Ruine des alten Bettenhauses gefragte Ferienhäuser ...

Einfach mal elf Jahre überspringen und in der Zukunft aufsetzen. Das hat Buckows Bürgermeister Horst Fittler zum Neujahrsempfang der Stadt versucht. Er schilderte den Anwesenden im Saal der Immanuel Klinik Märkische Schweiz – Vertretern von Kommunal- bis Landespolitik, von Vereinen, Einrichtungen, Institutionen – seinen Traum von Bad Buckow im Jahr 2030.

Realistische Träume seien zur Einordnung der gegenwärtigen Arbeit, bisheriger Erfolge und auch Rückschläge nötig, befand der Bürgermeister mit seiner Rede. Sie sind ein Stück Perspektivwechsel, um danach umso bewusster gesteckte Ziele verfolgen zu können.

So gebe es viele, noch unter dem im Vorjahr tödlich verunglückten Bürgermeister Thiemo Seelig angefangene Projekte wie die Neuausgestaltung der Strandpromenade weiterzuführen, erinnerte Horst Fittler an seinen Vorgänger und bat die Anwesenden um eine Gedenkminute. Seelig habe eine große Lücke hinterlassen, sagte er und dankte in dem Zusammenhang den beiden danach eingesprungenen Stellvertretern Egbert Müller (CDU) und Klaus Müller (SPD) für deren Arbeit.

Auf einige der wichtigsten Vorhaben ging Fittler detaillierter ein. Beispielsweise bezogen auf den Neubau der Kita am Weinbergsweg samt Außengelände-Gestaltung und die – aus seiner Sicht nicht immer sachgerechten – Vorwürfe in Richtung naturschutzrechtlicher Auflagen (Umsiedlung Zauneidechse).

„Wir sollten die Diskussion darüber heute und hier beenden“, sagte er. Zuerst sei wichtig, dass die Kita im Herbst bezogen werde. Für künftige Genehmigungen wünschte er sich im Vorfeld, mehr miteinander zu reden und abzuwägen, was sinnvoll und was notwendig sei.

Ebenso schlug Fittler einen Pflock in Sachen Ausgliederung der Kommune aus dem Naturpark-Territorium ein. Nach jahrelanger Beschäftigung damit müssten die Dinge nun auch akzeptiert werden, wie sie am Ende sind. „Auch das ist Demokratie“, appellierte der Bürgermeister. Vieles sei jetzt Sache der Ministerien. Ein gültiger Flächennutzungsplan werde gebraucht, um weiterzukommen. „Jahre vor Gerichten bringen uns nicht weiter, wir müssen das Beste daraus gestalten.“

So wie der FC Concordia im Vorjahr den Aufstieg in die Fußball-Landesklasse Ost geschafft hat, richtete Horst Fittler den Dank an alle Vereine, die Anteil an dem haben, „was Buckow heute ist“. Beispiel: Spendenlauf der Kneipp-Grundschule, von dessen Erlös ein Drittel in die Reparatur des Mühlrades fließt.

An der Gesamtsumme hätten viele Anteil, sagte er, nicht zuletzt er als Sponsor des mitlaufenden Amtsdirektors. „Ich wusste nicht, wie gut der ist“, gestand Fittler scherzhaft. Inzwischen ist noch einiges mehr im Mühlrad-Portmonee – Gesammeltes aus der Kalenderaktion in der Apotheke oder Glühweinverkaufs-Reinerlös von Lars Kagel.

Losgelöst von der Entwicklung in der Region lasse sich Buckows weiterer Weg indes nicht denken, richtete der Bürgermeister den Blick über den Tellerrand. Er betonte, dass dafür auch neue Konzepte nötig seien, Altes überarbeitet oder gar eingestampft werden müsse, um in der Zukunft zu bestehen. Darauf wurde angestoßen.