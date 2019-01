Knifflige Fragen und Zeitdruck

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Adina Hinneberg verteilt die Quizbögen für den sogenannten Spezialcup. Fachgebiet Geschichte. Dann stellt sie den Kurzzeitwecker auf den Tisch, 30 Minuten für 60 offene Fragen. Kurzer Hinweis ihres Mannes Falk noch an die Teilnehmer: „Wird nach Namen gefragt, reicht der Nachname.“ Dann gilt es. Die Zeit läuft.

Mit dieser Raterunde eröffnen die Hinnebergs aus Lichterfelde offiziell den Quiz-Standort Eberswalde. Das Ehepaar ist begeisterter Quizzer. Bislang sind die Zwei für die monatlichen Treffen des Deutschen Quizvereins nach Berlin-Steglitz gefahren. „In Brandenburg gibt es bislang nur einen Standort, und zwar Potsdam“, berichtete Adina Hinneberg, Lehrerin am Beruflichen Gymnasium in Finow, vor dem Start. Deshalb habe sie sich mit ihrem Mann für einen Treff im Barnim stark gemacht. Leidenschaftliche Rätselrater gebe es schließlich auch hier.

Wie zum Beispiel Rolf Kuntze aus Liebenwalde. Der 75-Jährige hat viele Jahre in bzw. bei Eberswalde als Ingenieur gearbeitet und gelebt. 2018 war er Kandidat in den Sendungen „Jede Antwort zählt“ und „Gefragt, gejagt“. Bei ersterer sei Wettermoderator Karsten Schwanke sein prominenter Partner gewesen. Ein „guter“, wie Kuntze sagte. Am Ende hätte er um die 1700 Euro gewonnen. Wovon er u. a. eine Familienfeier ausgerichtet habe. Und natürlich viel Spaß gehabt.

Wie bereitet man sich auf ein Quiz, auf einen Wettbewerb vor? Wie wird trainiert? „Es gibt inzwischen viele Apps, da kann man spielen“, so Kuntze. Und immer wieder Kreuzworträtsel lösen, sich informieren, Quiz-Shows im TV, die offenbar voll im Trend liegen, verfolgen, ergänzten Hinnebergs, die im vorigen Jahr bereits an der Deutschen sowie der Weltmeisterschaft teilgenommen haben. „Die WM ist schon sehr anspruchsvoll“, so Adina Hinneberg. Wenn etwa nach japanischen Käsesorten oder südamerikanischen Fußballern gefragt wird, da musste sie passen. Und lernte eben dazu. Bei der Premiere in Eberswalde ist die Lehrerin, die Geschichte unterrichtet, aber klar im Vorteil, wie die Mitbewerber sogleich feststellten. Ungeachtet dessen: Es sei der Reiz, sich mit anderen zu vergleichen und eben Neues zu erfahren, erklärte der 18-jährige Abiturient Lucas Schröter aus Finowfurt kurz vor dem Startschuss.

Und dann wird es wirklich ernst. Wie heißt das 3,2 Millionen Jahre alte Skelett des Australopithecus Afarensis? Wie heißt der Supervulkan, der vor zirka 74 000 Jahren auf Sumatra ausbrach? In welchem Aufstand im Jahr 532 erhoben sich die Blauen und die Grünen gemeinsam gegen Kaiser Justinian? Der Quiz-Anfänger oder Untrainierte wäre vermutlich schon bei den ersten Fragen raus gewesen.

Nächster Treff: 3. Februar, 16 Uhr, im „Wilden Eber“; neue Mitstreiter sind willkommen; weitere Informationen unter www.quizverein.de