Ortsvorsteher werfen Handtuch

Früher waren die Dörfer rund um Angermünde eigenständig: Heute sind sie eingemeindet. Es gibt wie hier in Gellmersdorf einen Ortsbeirat. Ob Ortsvorsteher Heinz Frick noch einmal zur Wahl antritt, weiß er nicht ganz genau. Es hängt davon ab, ob er Mitstreiter findet. © Foto: Wilfried Bergholz

Angermünde (MOZ) Angermünde.Was ist passiert in Angermünde? Plötzlich werfen viele Ortsvorsteher der umliegenden Dörfer das Handtuch. Sie wollen nicht mehr zur Kommunalwahl im Mai antreten. Die Gründe dafür sind verschieden. Bei einigen herrscht auch Frust.

Noch sind die Listen nicht vollständig. Noch suchen Parteien, Wählervereinigungen, Feuerwehren und Vereine nach geeigneten Kandidaten für die neu zu wählenden Ortsbeiräte. Doch fest steht, dass die Namen vieler „alter Hasen“ nicht mehr auftauchen. Zum Beispiel Gerhard Scholze, früherer Amtsdirektor des einst in die Stadt eingemeindeten Amtes Angermünde-Land. Es war seine letzte Wahlperiode als Ortsvorsteher von Frauenhagen. „Man muss auch jüngeren Leuten eine Chance geben“, sagt er. Ähnlich äußert sich Hans-Georg Zill aus Greiffenberg, der viele Jahre an der Spitze des Städtchens stand. Seinen Ruhestand hat er schon längst bekannt gegeben.

„Bei vielen Älteren von uns spielen inzwischen auch gesundheitliche Gründe mit“, so Wilfried Mercier aus Schmargendorf. Und so geht es reihum. „Ich werde 78 Jahre alt“, gibt Hans-Jürgen Bewer aus Altkünkendorf zu bedenken. Auch er erscheint nicht mehr auf der Kandidatenliste. „Ich mache aber weiter im Förderverein Dorfkirche, im Kultur- und Heimatverein und beim Welterbe. Das ist eine ganze Menge. Und ich setze mich dafür ein, dass neue Kandidaten gefunden werden.“

Schluss ist für Rolf Neujahr aus Bruchhagen. 15 Jahre hat er im Ort gewirkt, und sogar schon einmal zu DDR-Zeit. „Jetzt bin ich alt genug. Man sollte doch der Jugend den Vorrang geben. Genug Kandidaten haben wir. Und es gut so, dass jetzt so ein Wechsel stattfindet. Es ist Zeit, dass die Älteren mal loslassen.“

In Günterberg stellt sich Steffen Meyer nicht mehr zur Wahl, nicht aus Altersgründen, sondern vor allem wegen beruflicher Einbindung. Die ehrenamtliche Arbeit eines Ortsvorstehers kostet Zeit. Er sucht schon seit Wochen nach geeigneten Kandidaten für den Ortsbeirat. „Lassen Sie sich aufstellen! Verhindern Sie eine Zwangsverwaltung durch die Stadt Angermünde!“ heißt es in einem Aufruf in den Briefkästen der Haushalte.

Kristina Wendt in Wolletz hadert noch mit sich. „Ich bin noch unentschieden“, sagt die derzeitige Ortsvorsteherin. Sie will erst eine Versammlung im Dorf abwarten, auf der es um mögliche Kandidaten für den Ortsbeirat geht. Ihre Amtskollegin aus Biesenbrow dagegen macht weiter: „Natürlich trete ich wieder an“, so Birgit Ludewig.

Im Angermünder Rathaus hat sich der Wechsel in den Ortsteilen herumgesprochen. Noch liegen keine abschließenden Listen vor. Und vielleicht ergreift der eine oder andere der „alten Hasen“ doch noch einmal das Ruder, falls sich kein anderer findet. „Momentan sieht es so aus, als ob etwa die Hälfte der Ortsvorsteher nicht mehr antritt“, sagt Christin Neujahr aus der Stadtverwaltung.

„Dass wir nicht mal genug Kandidaten für einen Ortsbeirat zusammen bekommen, liegt möglicherweise an der Verdrossenheit, dass man gar nichts bewegen kann“, so Gerhard Scholze. „In den Dörfern gibt es kaum eine Parteienlandschaft. Wer stellt sich also hin?“ Sein Bestreben war es, die Ortsbeiräte von derzeit drei sogar auf fünf Mitglieder zu stärken, um die Arbeit zu verteilen und Entscheidungen zu erleichtern. Das ist nicht gelungen.

Wieder zur Wahl antreten wird dagegen Bernd Winkler in Kerkow. Auch er stellt einen Generationswechsel rund um Angermünde fest. „Schlimm ist nur, dass solche wie ich schon zur jüngeren Genertion gezählt werden.“ Winkler ist längst über 50. „Uns fehlen die richtig jungen Leute. Wer heute arbeiten geht, ist natürlich stark eingebunden. Doch wir müssen ebenso feststellen, dass die Notwendigkeit des Ehrenamts inzwischen nicht mehr erkannt wird. Und das zieht Folgen nach sich. Die Gemeindereform hat da viel kaputt gemacht.“