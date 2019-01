Duett mit Bürgermeister ersteigert

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) Das Zählen des Geldes dauerte bis tief in die Nacht. „Aber es hat sich gelohnt“, sagt Tomasz Pilarski, Leiter des Kulturhauses Smok in Słubice, am Montag. Ganze 113 580 Złoty, also über 28 000 Euro, sind bei der Versteigerung zusammengekommen. Zum mittlerweile 27. Mal hat die Stiftung „Großes Orchester der Weihnachtshilfe“ (Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy, kurz WOSP) in ganz Polen Geld gesammelt, vor allem zur Anschaffung medizinischer Geräte. Das ersetze zwar das Krankenkassensystem nicht. Sei aber eine wichtige zusätzliche Hilfe, sagt Pilarski.

„Vor allem aber hat der soziale Effekt eine große Bedeutung.“ Słubice sei eine kleine Stadt, das Wetter am Sonntag war nicht gerade einladend. Und trotzdem kamen etwa 120 Słubicer ins Smok. Gerade junge Menschen fühlten sich gut damit, Teil dieser Hilfsaktion zu sein. Schon vor der Versteigerung Sonntagabend liefen etliche Freiwillige mit Spendenboxen durch Frankfurts Nachbarstadt.

„Die Aktion ist ziemlich beliebt bei der Bevölkerung“, erklärt Pilarski. Für Unternehmen sei sie eine Möglichkeit, sich öffentlich als hilfsbereit zu präsentieren. Und die Bürger hatten am Sonntag Spaß an der Unterstützung und an der dreistündigen Versteigerung. Ein Käufer ersteigerte für 800 Złoty (rund 200 Euro) das Versprechen des Słubicer Bürgermeisters Mariusz Olejniczak, dieser Person eine Torte zu backen. Für 1700 Złoty ersteigerte jemand die Aufnahme einiger Lieder im Smok-Tonstudio – und zwar gesungen im Duett mit dem Bürgermeister.

Für vierstellige Summen wurden außerdem zwei Trikots des polnischen Nationaltorwarts Łukasz Fabianski versteigert. Der 33-Jährige stammt aus Słubice. Für 7000 Złoty ging außerdem ein Abendessen mit ihm in der Villa Casino weg. Das ist der höchste Betrag der WOSP-Versteigerungen in Słubice. Fast zehn Prozent der Gesamtspendensumme kamen von Deutschen, informiert Pilarski. (sam)