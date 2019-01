Weder Burger King noch Nordsee

Marco Marschall

Eberswalde Die goldgelben Bögen an der Rathauspassage sind ab, der letzte Big Mac in Eberswalde gegessen. Seit Jahresbeginn gibt es keinen McDonald’s mehr in Eberswalde. Wer tritt die Nachfolge des Fast-Food-Riesen an, der so viele Menschen anlockte?

Diese Frage stellt sich Centermanagerin Jana Timm-Retzlaff ganz besonders. Aus ihrer Sicht lässt sich der Weggang nur schwer ausgleichen. Sie favorisiert einen Nachfolger aus dem Bereich Gastronomie, der die knapp 300 Quadratmeter große Fläche, die etwas versteckt im Erdgeschoss des Gebäudes liegt, wieder mit Leben füllt. „Mit zwei Interessenten haben wir im Dezember schon gesprochen“, sagt sie. Ein Besichtigungstermin stehe noch aus. Beides seien Gastroanbieter.

Burger King sei nicht dabei. Bei Facebook wurde bereits eifrig darüber spekuliert, ob der zweite große Mitspieler auf dem Markt der schellen Fritten und Burger die Nachfolge in der Rathauspassage antritt. Mit Blick auf die Kommentare im Netz schienen sich einige ziemlich sicher zu sein. Doch sie muss Jana Timm-Retzlaff enttäuschen. Burger King sei nicht unter den Interessenten. Und auch die Imbisskette Nordsee, die ihre Fischbrötchen oft in Einkaufszentren feilbietet, sei nicht der Nachfolger des McDonald’s. Auch das fischige Schnellrestaurant galt in der brodelnden Gerüchteküche der zurückliegenden Wochen als heißer Kandidat. Um wen es sich bei den beiden derzeitigen Interessenten handelt, bleibt noch geheim. Die Centermanagerin will keine falschen Erwartungen wecken. Neben den Zweien, die bereits mit der Passage liebäugeln, sei bei weiteren größeren Anbietern nachgefragt worden.

Jana Timm-Retzlaffs kulinarischer Favorit? „Wichtig ist, dass es zum Haus passt“, sagt sie. Gastronomie finde sich auch derzeit im Gebäude. Da wäre der Asia-Imbiss im Obergeschoss, der Fleischer biete einen Mittagstisch an und dann ist da noch das Indische Restaurant Shiva, das zwar nicht über die Passage erreichbar ist, aber noch zum Center gehört. Darüber hinaus hat die neue Edeka-Betreiberin der Passage angekündigt, mehr Snacks und frische Salate anzubieten und somit die Versorgung im Haus zu bereichern.

Trotzdem, glaubt auch Timm-Retzlaff, werde der Verlust des McDonald’s spürbar sein. Wenngleich der Wunsch nach Gastronomie auf der Fläche besteht, ließe sich auch ein anderer Anbieter nicht ausschließen. Eine Frist, bis wann die Räume wieder bezogen sein sollen, nennt die Managerin nicht. „So schnell wie möglich“, sagt sie. Noch mindestens bis Mitte Februar laufe der Auszug des Vorgängers. Sämtliche Voraussetzungen für einen Gastronachfolger seien vorhanden, was die Übernahme eines Anbieters aus diesem Bereich einfacher machen würde. Wird es am Ende doch keine Gastronomie, könnten die Umbauarbeiten länger dauern, sich ein Einzug verzögern.

Ende Dezember hatte der McDonald’s in der Eberswalder Rathauspassage zum letzten Mal geöffnet. Grund für den Auszug nach 22 Jahren waren Umbauarbeiten, die sich in den Räumen aus Platzgründen nicht realisieren ließen. Im Haus ist es die zweite Fläche mit offener Nachnutzung. Seit etwa einem Jahr steht eine ehemalige Geschenkboutique im Erdgeschoss leer.