Herausforderung wachsende Gemeinde

Ein Prosit auf das neue Jahr: Gut gefüllt war das Bürgerhaus. Vertreter von Vereinen, aus der Politik und Kultur in Neuenhagen kamen miteinander ins Gespräch und stießen auf ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019 an. © Foto: Edgar Nemschok

Neuenhagen

Neuenhagen Bilanz über Erreichtes und die Vorstellung bevorstehender Aufgaben prägten Ansgar Scharnkes erste Neujahrsempfangs-Ansprache als Bürgermeister von Neuenhagen. Als wichtigstes Vorhaben hob er die Schaffung von Kita- und Schulplätzen für die wachsende Gemeinde hervor.

Das erste Wort beim Neujahrsempfang im Saal des Bürgerhauses hatte traditionell die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ilka Goetz. Sie freute sich über die Anwesenheit der Bürgermeister von Nachbargemeinden und Ansgar Scharnkes Amtsvorgänger Jürgen Henze und Klaus Ahrens, aber auch der Fraktionsvorsitzenden der Gemeindevertretung. „Ich schätze unsere konstruktive Zusammenarbeit“, lobte sie ihre Gemeindevertreterkollegen ausdrücklich. Die Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt von den kleinen Virtuosen am Flügel Finja und Jonas Niemand.

18 762 Einwohner wurden zum Jahresende gezählt, „der Zuzug nach Neuenhagen hat das vergangene Jahr geprägt und er hält weiter an“, sagte Bürgermeister Scharnke. Die neuen Siedlungen Am Holländer, im Gruscheweg und die Verdichtung bestehender Wohngebiete stellen die Kommune vor große Herausforderungen. Erster Erfolg seien dabei die pünktliche Übergabe der sanierten Goethe-Grundschule, der Start für den Sport- und Geschichtspark in Bollensdorf und die laufenden Planungsvorbereitungen für einen Schulneubau im Gruscheweg. Im Januar werde dafür der Bebauungsplanentwurf die Gemeindevertretung passieren, hoffte Scharnke, und danach solle im Zusammenwirken mit der Kreisverwaltung der Architektenwettbewerb folgen. In diesem Jahr werde die Baugenehmigung für eine Sporthalle in Bollensdorf eingereicht und der Startschuss für den Erweiterungsbau der Goethe-Grundschule fallen.

Beim Straßenbau nannte er als größtes abgeschlossenes Projekt den Westring. Hier wurden 1,6 Millionen Euro verbaut. „Die Hälfte der Kosten trugen die Anwohner selbst.“ Für die Zukunft solle eine Machbarkeitsstudie für eine Entlastungsstraße zwischen Fredersdorfer Straße und L 33 in Auftrag gegeben werden.

Die wachsende Bevölkerungszahl bringe auch höhere Anforderungen an die Versorgung mit sich. So sei man auf einem guten Weg beim Einzelhandels-standort in der Carl-Schmäcke-Straße, wofür ein Bebauungsplan vorläge. „Zum Schutz der bestehenden Versorgungseinrichtungen im Zentrum wurden die Verkaufsflächen dort auf 2400 Quadratmeter beschränkt“, erklärte der Bürgermeister. Als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnete er die Bus-Takt-Verdichtung auf den 20-Minuten-Verkehr. „Und entgegen der Befürchtungen sind die Busse in der Hauptverkehrszeit gut gefüllt“, stellte Scharnke fest.

„Nichts Negatives“ könne er über die Trainierbahngespräche mit dem Eigentümer berichten. Es stünden gangbare Kompromisse in Aussicht, sagte er. Im Rathaus, so teilte Scharnke mit, sei man derzeit dabei, eine neue Kitagebührensatzung zu erarbeiten, die eine finanzielle Entlastung für Eltern um rund 250 000 Euro und eine sozialverträgliche Staffelung der Gebühren mit sich bringen werde.

Rückblickend auf 2018 sah er das Bürgerhaus einmal mehr als kulturelles Zentrum der Gemeinde und darüber hinaus. Das Freibad habe mit 76 000 Besuchern einen Rekord erreicht und 16 000 Gäste zählte das nunmehr 28. Oktoberfest.

Das Grün der Gartenstadt zu erhalten und gegen weitere Versiegelung vorzugehen, nahm sich Scharnke vor. „Ich werde dazu Maßnahmen ergreifen“, stellte er in Aussicht.

Einer langen Tradition folgend, nutzten der Bürgermeister und die Vorsitzende der Gemeindevertretung den festlichen Rahmen, um besonders langjährig verdienstvolle Bürger zu ehren. So Johannes Lucchesi, der seit 40 Jahren den Männerchor Frohsinn leitet und mit den 30 Sängern zu den „renommiertesten Männerchören des Landes“ gehört. Geehrt wurde auch Klaus Richter. „Sein Herz schlägt für den Sport“, hieß es da. Seit 1995 ist er Vorsitzender des Sportbeirates und habe die noch immer geltende Sportstättenkonzeption mit erarbeitet. „Ohne Klaus Richter, der von 1996 bis 2009 der SG Rot-Weiß Neuenhagen vorstand und heute noch Ehrenpräsident ist, findet in der Gemeinde kein sportliches Ereignis statt.“ Gewürdigt wurden die Leistungen und die Einsatzbereitschaft der Grundschulleiterinnen Karen Hübner und Monika Lehmann, die trotz der hohen Ansprüche auch die Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an ihren Einrichtungen mittragen, und Ellen Koltermann, die die Fallada-Grundschule in einer schwierigen Situation übernommen und wieder „in ruhiges Fahrwasser gebracht“ habe.