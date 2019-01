Regel Nummer eins – keine Panik

Ruth Buder

Grünheide Während eines zweitägigen Kurses erwarben am vergangenen Wochenende 13 junge Mädchen ein Zertifikat der Johanniter-Unfallhilfe, das ihnen das nötige Wissen bescheinigt, als Babysitter arbeiten zu können.

Zur fröhlichen Einstimmung am Morgen zeigt Christian Egger einen lustigen Film: Der englische Komödiant Mr. Bean soll Erste Hilfe leisten, bekommt es aber mit der Angst und schleicht sich davon. „Sie sollten auf keinen Fall panisch wegrennen, wenn etwas passiert“, rät der Fachbereichsleiter Ausbildung bei der Johanniter Unfallhilfe, der den Part „ Erste Hilfe“ übernommen hat. Am häufigsten passiere es, dass Kinder sich verschlucken. „Kleinteile vom Lego, eine Murmel oder auch mal ein zu großes Apfelstück“, weiß er aus Erfahrung. Dann ist schnelle Hilfe nötig. Als erstes sollte man den Kopf nach vorn drücken und dem Kind fünf Mal leicht zwischen die Schulterblätter schlagen. Hilft es nicht, sofort die Rettung alarmieren und bis zu deren Eintreffen weiter den Heimlich-Griff anwenden, um eine drohende Erstickung zu verhindern: Von hinten unter die Achseln greifen und die Daumen an den Rippenansatz des Kindes drücken.

Egger hat während seines Kurses noch mehr so wertvolle Tipps auf Lager, die an den Animationspuppen praktisch geübt werden. Am Vortag wurden die angehenden Babysitterinnen von Charlotte Purps und Anna Schulz – beide kommen aus Johanniter-Einrichtungen – in Erziehung und Kinderkrankheiten geschult. Dabei erfuhren sie viel über die Entwicklungsstadien des Kindes, über den Umgang mit einem Säugling beim Halten, Waschen und Füttern, über Pädagogik und über Rechte sowie Pflichten gegenüber dem „Arbeitgeber“. Jeder Babysitter habe das Recht auf eine entsprechende Entlohnung. Als Empfehlung gilt: 14- bis 16-Jährige können pro Stunde drei bis fünf Euro verlangen, 16- bis 18-Jährige fünf bis acht Euro, über 18-Jährige ab sieben Euro.

Sich über das Babysitting das Taschengeld aufzubessern, ist für die meisten Mädchen ein Motiv, an dem Kurs teilzunehmen. „Aber auch im Umgang mit Kindern mehr zu lernen, denn ich möchte ja auch selbst mal Kinder haben“, sagt die 15-jährige Nadine Sefeloge. Anna Marie, die ihren Familiennamen nicht nennen möchte, arbeitet bereits bei einer Familie als Babysitterin: „Baden, wickeln, das kann ich, auch Kinder beschäftigen. Aber professionelle Informationen zum Umgang mit Kindern und insbesondere der Erste-Hilfe-Kurs waren für mich noch mal ganz wichtig.“

Auf den Weg gebracht haben den ersten Babybysitterkurs in Grünheide das Lokale Bündnis für Familien und die Jugendkoordinatoren – mit Unterstützung der Johanniter-Unfallhilfe. „Wir haben in Grünheide viele junge Familien, die Unterstützung brauchen, aber keine Babysitter“, sagt Anne-Kathrin Rochow. Die Großelternbetreuung gebe es nicht mehr und man habe vor der Frage gestanden: Wie finden sich beide Seiten? „Wir haben die Jugendlichen angesprochen und großes Interesse gefunden“, berichtet Anne-Katrin Rochow, „denn es gibt ja für sie nicht mehr viele Möglichkeiten, sich ein bisschen Geld zu verdienen.“ Andererseits suchten Familien mit Kindern Unterstützung. „Nicht nur, wenn sie mal abends ausgehen möchten, sondern auch am Tage. Zum Beispiel, wenn man mal in Ruhe shoppen gehen möchte oder es nicht schafft, das Kind von der Kita abzuholen“, spricht die junge Mutter aus Erfahrung. Mit dem Zertifikat hätten die Teilnehmerinnen ein Papier in der Hand, das ihnen in anderen Lebenslagen hilfreich sein könne, zum Beispiel wenn sie als Au Pair ins Ausland gehen wollten.

Ziel sei es, für Grünheide mit seinen Ortsteilen eine Babysitterkartei aufzubauen. Die sei bei ihr oder im Eltern-Kind-Zentrum zur Vermittlung einsehbar. „Das ist der erste Schritt, ein Netzwerk für mehr Familienfreundlichkeit im Ort aufzubauen und als Gemeinschaft zusammenzurücken. Wir stellen nur die Anfangskontakte her, alles soll ganz unkompliziert laufen und kann sofort losgehen“, wünscht sich die Koordinatorin.

Bei Bedarf steht dem nächsten Babysitterkurs nichts mehr im Wege. „Es können auch Jungs daran teilnehmen“, wirbt Anne-Kathrin Rochow.