Mindestbesetzung garantiert

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Seit 1. Januar gelten für einige Bereiche in Krankenhäusern „Pflegepersonaluntergrenzen“. Die Versorgung der Patienten soll besser und sicherer werden, so die Intention des Bundesgesundheitsministers, der den Klinik-Trägern diese Maßnahme verordnet hat. Wovon auch die GLG betroffen ist.

Der Personalschlüssel, die sogenannten Pflegepersonaluntergrenzen, seien für „pflegesensitive“ Bereiche festgelegt worden, erklärt Robert Schindler, stellvertretender Pflegedirektor im regionalen Klinikkonzern GLG. Pflegesensitiv bedeutet, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der personellen Besetzung der Station und etwaigen Komplikationen bei Patienten gibt. Eine Minimalbesetzung wurde so für die Intensivmedizin (ITS), die Kardiologie, die Geriatrie sowie die Unfallchirurgie festgelegt. Und zwar per „Ersatzvornahme“, eine Art Erlass, durch Minister Jens Spahn (CDU) für zunächst ein Jahr.

Von dieser Regelung seien in der Unternehmensgruppe das Eberswalder Werner-Forßmann-Krankenhaus (mit allen vier Disziplinen) sowie das Krankenhaus Prenzlau (mit der ITS und der Klinik für Altersmedizin) betroffen, sagt der Vize-Pflegedirektor, um sogleich zu versichern: „Wir haben kein Problem, die Untergrenzen zu erreichen.“ Die GLG habe in beiden Häusern mehr Pflegepersonal als gefordert. Wobei er auf Nachfrage präzisiert, dass in Prenzlau Anpassungen vorgenommen werden mussten. Denn: Die Neuregelung unterscheidet mit dem Schlüssel nur noch zwischen Tag- und Nachtschicht. Wohingegen bis dato auf den Stationen etwa auch eine Differenzierung nach Früh- und Spätdienst Praxis war. Folglich gab es Änderungsbedarf in puncto Schichtzeiten.

Auch wenn die gesetzlichen Mindeststandards in den genannten Fächern erfüllt werden, so seien doch Stellen vakant, räumte Schindler ein, ohne genaue Zahlen zu nennen. „Es werden immer Pflegekräfte gesucht.“ Unter anderem aufgrund längerfristiger, krankheitsbedingter Ausfälle sowie von Elternzeit.

Einerseits versuche der Konzern, den Bedarf über eigene Ausbildung, die in den vergangenen Jahren verstärkt wurde, zu decken, andererseits habe man auch die überregionale Werbung intensiviert. Um Fachkräfte zu gewinnen. Dabei will die GLG, so Schindler, vor allem mit dem „kommunalen Leitgedanken“ sowie mit „weichen Faktoren“, wie der Weiterbildung, punkten. Zudem hatte die Pflegedirektion im Herbst 2017 die Initiative „Starke Pflege 2020“ gestartet. Bis Ende Juni soll das Projekt, mit dem die Hamburger UKE Consult und Management GmbH beauftragt ist, abgeschlossen werden. Aktuell sei man dabei, sogenannte Ausfall-instrumente sowie eine rollierende Dienstplanung auf Beispielstationen im „Forßmann“, am Gropius-Krankenhaus Eberswalde sowie in der Klinik Angermünde zu implementieren. Um kurzfristige Ausfälle – ein großes Ärgernis in der Belegschaft – zu kompensieren, dazu soll etwa ein Anreizsystem geschaffen werden, wonach – auf freiwilliger Basis, wie Schindler versichert – einspringende Kollegen eine entsprechende Prämie erhalten. Auch Akquise über das Leasing-Modell sei im Notfall möglich, „aber grundsätzlich nicht Mittel unserer Wahl“. Die Pflegedirektion verfolge überdies weiter die Idee, mit Werbeprämien zu arbeiten, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. In anderen Branchen wie auch anderen Krankenhäusern sei dieses Modell längst Usus. Der Betriebsrat am „Forßmann“ habe dieses Lockmittel zwar zunächst abgelehnt, „aber wir wollen die Gespräche weiterführen“, so Schindler.

Der Gesundheitsminister hatte im Herbst vorigen Jahres die Personalstärken gesetzlich fixiert, nachdem die Verhandlungen mit der Krankenhaus-Selbstverwaltung gescheitert waren. Als „unrealistisch hoch“ wies die Deutsche Krankenhausgesellschaft etwa die Vorgaben für die ITS zurück. Durch Untergrenzen entstünden „keine Pflegekräfte, die es auf dem Markt nicht gibt“, kritisierte sie die Pläne. Erfüllen Kliniken die Vorgaben nicht, müssen sie Betten abbauen.