Wichtiger Wechsel

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Ende der Grundschule nach der 6..Klasse ist ein weiterer großer Einschnitt im Leben von Kindern und Eltern. Welche Schulform ist dann die richtige, wo wird das Kind am besten gefordert und gefördert? Manch einer wechselt aber auch schon nach der vierten Klasse in eine weiterführende Schule.

An diesem Wochenende haben Eltern und deren schulpflichtige Kinder ein ziemlich hohes Pensum zu absolvieren. Drei von insgesamt fünf weiterführenden Schulen in Eisenhüttenstadt, Neuzelle und Müllrose öffnen ihre Türen. Sowohl das Albert-Schweitzer-Gymnasium als auch die Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe und die Grund- und Oberschule Müllrose warten am Sonnabend auf Besucher. Zu schaffen sind alle drei Einrichtungen, das haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gelehrt.

Während die Anmeldung für die siebte Klassenstufe bei der Wunschschule dann über die jeweilige Grundschule erfolgt, läuft das bei den Interessenten für die Leistungs- und Begabungsklasse etwas anders. Da müssen die Eltern selbst ein Schreiben fertigen und das muss bis 1..März beim Albert-Schweitzer-Gymnasium eingegangen sein. Die Eisenhüttenstädter Bildungseinrichtung ist eine von insgesamt 35 Schulen landesweit, die eine Leistungs- und Begabungsklasse anbieten.

Seit dem Schuljahr 2007/2008 bestehen im Land Brandenburg Leistungs- und Begabungsklassen (LuBK) in der Sekundarstufe, in denen besonders begabte und leistungsstarke Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 lernen können. „Damit setzt Brandenburg auf eine in der Fläche verteilte, an Regelschulen angesiedelte schulische Förderung der besonders begabten und leistungsstarken Schülerinnen und Schüler“, heißt es in einem Evaluationsbericht des Landes zu den Erfahrungen mit den LubK aus dem Jahr 2013.

Das Eisenhüttenstädter Gymnasium war von Beginn an Teil des Modellprojektes. Nur einmal in all den Jahren ist keine 5..Klasse zustande gekommen. Wäre das zweimal nacheinander der Fall, so sei mit dem Projekt wohl Schluss, teilt Schulleiter Roland Görlitz mit. Aber in den letzten Jahren habe die Anzahl der Bewerber immer ausgereicht und natürlich auch deren Leistungen. „Hier und da mussten wir auch schon Bewerber ablehnen“, sagt Roland Görlitz, der sehr zufrieden ist mit den eigenen Erfahrungen bezüglich der Leistungs- und Begabungsklassen. Mittlerweile haben die ersten Jahrgänge in Eisenhüttenstadt bereits ihr Abitur abgelegt. Die Bewerbungen kommen dem Schulleiter zufolge übrigens nicht nur aus Eisenhüttenstadt, sondern auch aus Guben, Beeskow und den ländlichen Gebieten. Denn in der Umgebung sind die LuBk eher rar gesät. In Frankfurt (Oder) gibt es eine am Gauß-Gymnasium, in Erkner eine am Bechstein-Gymnasium und in Cottbus wurden gleich an drei Standorten welche eingerichtet.

25 Schüler werden mindestens gebraucht, um eine 5. Klasse eröffnen zu können, 28 dürfen es maximal sein. Von der Grundschule muss ein Gutachten angefertigt werden, in denen auch die besonderen Fähigkeiten des Schülers hervorzuheben sind. Zudem darf die Summe der Schulnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch oder aber Deutsch, Mathematik, Sachkunde höchstens 5 sein. Um sich am Albert-Schweitzer-Gymnasium bewerben zu können, müssen also die Halbjahresnoten feststehen. Informationen über die Leistungs- und Begabungsklasse erhalten Besucher in der Diehloer Straße in Eisenhüttenstadt auch an diesem Sonnabend.