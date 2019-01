Auf Fontanes kulinarischen Spuren

Werben für ihren Fontane-Auftritt in Berlin: Ines Ahrens vertritt die Schwanter Bäckerei Plentz auf der Grünen Woche, Wolfgang Trenkler aus Neuruppin schlüpft in die Rolle von Theodor Fontane. Karl-Dietmar Plentz kreierte für die Messe den Wanderstab des Dichters aus Teig und süße Birnen-Muffins, die es ab dieseer Woche auch in seinen Filialen zu kaufen gibt. © Foto: Marco Winkler

Marco Winkler

Schwante/Neuruppin/Berlin (MOZ) Mit einer Produktserie präsentiert sich Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz auf der Grünen Woche. Entwickelt hat er die Reminiszenz an Fontane, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 200. Mal jährt, in Kooperation mit dem Tourismusverband Ruppiner Seenland.

Irgendwann, irgendwo in einem Gastronomiebetrieb: Karl-Dietmar Plentz blättert in einer Speisekarte und entdeckt ein Fontane-Zitat: „Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee geht über alles.“ Plentz’ Gedanke: Das muss ich irgendwie aufgreifen. Zu finden ist der Spruch nun – als Teil der neuen Produktserie – auf einer Glastasse, die der Schwanter Bäcker in seinen Filialen für 8,50 Euro (etwas mehr mit Fontanetee aus Neuruppin) verkauft.

Ebenfalls im Gepäck ist ein rustikales Weizenbaguette mit Birne und Haselnuss – gestaltet ist es als Wanderstab Fontanes. Als süßes Highlight präsentiert der Bäckermeister einen Muffin in Gugelhupfform mit Birnenstückchen, Frischkäse-Creme und Schokoplättchen. Die Zutaten kommen aus einem Warenkorb mit Rohstoffen, der im Rahmen des Projekts „fontane.kulinarik“ vom Tourismusverband Ruppiner Seenland bereitgestellt wurde. „Es gibt Lesungen, Konzerte, einen Radweg, der die Fontane-Orte abdeckt. Aber keiner hat sich bisher intensiv mit der Kulinarik Fontanes beschäftigt“, sagt Michelle Engel, im Verband fürs Marketing zuständig.

Der Warenkorb ist gefüllt mit Rohstoffen, die es zu des Dichters Zeiten gegeben hat: Gans, Hecht, Krebse, Teltower Rübchen, Spargel, Gurken, Morcheln, Sauerkraut. Diverse Gastronomen arbeiten schon mit dem Korb und bieten Fontane-Menüs an. Die Romane und Beschreibungen Fontanes enthalten laut Michelle Engel vor allem Zutaten, die er benutzt hat. Mit einem Historiker habe sie sein Essen ausgewertet. „Ja, er hat oft Birnen zu sich genommen“, sagt sie. Ein Lieblingsgericht konnte jedoch nicht ermittelt werden, auch Rezepte oder Menüfolgen gibt es nicht. „Wir geben den Korb unseren Partnern an die Hand. Sie kreieren damit ihre Gerichte.“ Plentz entschied sich für eine Süßspeise.

Seine Mitarbeiterin Ines Ahrens wird die korrigen Wanderstäbe und Muffins aus Schwante auf der Grünen Woche (18. bis 27. Januar, ein kostenloser Shuttlebus fährt ab Olympiastadion) präsentieren. Seit 2000 ist sie – neben Königin Luise – eines der bekanntesten Gesichter der Brandenburghalle. Das Feedback beschreibt sie als gut. „Wir haben uns zu einer richtigen Grüne-Woche-Familie entwickelt.“

In allzu familiären Erinnerungen dürfte Theodor Fontane, geboren am 30. Dezember 1819, nicht geschwelgt haben, wenn er an seine Heimatstadt dachte. „Was er über Neuruppin gesagt hat, war wenig schmeichelhaft, er mochte die Stadt nicht“, sagt Wolfgang Trenkler. Seit einigen Jahren bietet er Stadtführungen in Neuruppin an, zeichnet aktuell Fontanes Weg nach. Mit sieben Jahren zog der Dichter nach Swinemünde. „Die schöne Stadtanlage in Neuruppin fand er öde, spießig und langweilig“, sagt Wolfgang Trenkler, der auf der Grünen Woche in seine Dichterrolle schlüpfen wird. Im Prinzip feiere Neuruppin in diesem Jahr einen Sohn der Stadt, der an dieser eher kein gutes Haar ließ.

Auch Oberkrämer durchquerte Fontane. „Schwante lag damals noch im Schlaf“, sagt Karl-Dietmar Plentz. „Als er weiterzog, landete er in Vehlefanz auf einem Dorftanz.“

Plentz erhofft sich einiges von der Fontane-Aktion. Nicht nur Werbung für seine Produkte, eine Stärkung des Tourismus und den Aufbau weiterer Netzwerke soll die Grüne Woche hervorbringen. „Fontane ist eine Chance für uns“, sagt er mit Blick auf Oranienburg. Kurfürstin Luise Henriette sei für die Stadt – auch im Zuge der Landesgartenschau 2009 – eine Identifikationsfigur geworden. Ähnliches könnte aus dem Fontanejahr hervorgehen. „Am Mute hängt der Erfolg“, zitiert Plentz den berühmten Dichter.