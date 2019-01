Eigene Rauchmelder müssen weg

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Bis Ende 2020 müssen in allen Brandenburger Wohnungen Rauchmelder installiert sein. Die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft (SWG) will Ende 2019 mit dem Einbau beginnen, die Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau (WBG) ebenfalls noch in diesem Jahr.

Was im größten Teil von Deutschland schon länger gilt, wird bald auch in Brandenburg Pflicht. Zusammen mit Berlin gehört das Bundesland zu den letzten beiden Nachzüglern in diesem Bereich. Alle Wohnungen müssen mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Bei Um- und Neubauten sind sie schon seit Juli 2016 vorgeschrieben, in Bestandswohnungen muss die Installation in den nächsten beiden Jahren erfolgt sein.

„Die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft wird mit dem Einbau von Rauchmeldern in den Bestandswohnungen voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres beginnen“, teilt der neue SWG-Chef Markus Derling auf Anfrage mit. Zurzeit laufe die Vorbereitung der Ausschreibung. Bis zum gesetzlich vorgegebenen Termin würden alle knapp 5000 SWG-Wohnungen „mit der neuen, der Sicherheit unserer Mieter dienenden Technik ausgestattet“, erklärt er. Zum Einsatz kommen sollen Funk-Rauchwarnmelder mit Ferninspektionsmöglichkeit, um den Mietern in Sachen Wartung vor Ort Aufwand zu ersparen.

Derling rechnet damit, dass die Ausrüstung des gesamten Wohnungsbestandes schrittweise auch noch 2020 erfolge. „Die Mieter werden rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme über die genauen Modalitäten informiert“, sagt er. Mit Rauchmeldern ausgestattet würden alle Wohnungen – unabhängig davon, ob Mieter eventuell eigene Geräte installiert haben. „Grund hierfür ist, dass der Vermieter gesetzlich in der Verantwortung für den Einbau normgerechter Geräte steht und darüber hinaus eine einheitliche und damit kostengünstige Wartung aller Geräte gewährleistet werden kann“, sagt Derling. Die Entscheidung, ob die Anschaffungskosten über die Modernisierungsumlage an die Mieter weitergegeben werden, falle erst nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse. „Die Wartungskosten werden allerdings in jedem Fall im Rahmen der Betriebskostenabrechnung gegenüber dem Mieter abgerechnet.“

Auch die Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau will in diesem Jahr mit der Montage beginnen. Ausgestattet werden müssten 1382 Wohnungen mit etwa 6000 Rauchwarnmeldern, zwei Objekte seien bereits bestückt, sagt der technische Vorstand Frank Wessel. Die Ausschreibung sei schon erfolgt. Welche Kategorie der Melder die Genossenschaft wählt, sei noch nicht entschieden. „Es wird aber auf A oder C hinauslaufen“, sagt Wessel. C sei die vollautomatische Variante. „Bei diesen Meldern kann über Funk ausgelesen werden, ob sie funktionieren, ob beispielsweise ihre Sensoren frei sind.“ Für diese Variante spricht nach Wessels Ansicht, dass in den Treppenhäusern schon Vorrichtungen für die Funkauslesung der Wasserzähler und Heizkostenverteiler installiert sind. Variante A, die einfachsten Melder, laufen ohne Funk. Melder dieser Kategorie seien günstiger in der Anschaffung, aber „die unangenehmste Variante für unsere Mieter, da sie einmal im Jahr einem Handwerker Zutritt zur Wohnung gewähren müssen“. Über die Modalitäten und den Beginn des Einbaus sollen die Mieter rechtzeitig informiert werden, sagt Frank Wessel. Die Montage übernehme die Genossenschaft, wiederkehrende Kosten würden über die Betriebskosten umgelegt. Die Umlage richte sich nach dem vereinbarten Kostensatz der beauftragten Firma, „die noch nicht bekannt ist“.