Johannes Voigt ist neuer Leiter des Con-brio-Chores

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Proben hat es gebraucht, dann war die Sache klar: Johannes Voigt ist der neue Leiter des Con-brio-Chors Fürstenwalde. „Bitte haben Sie keine Scheu oder Angst, wir kriegen das hin. Ich bin gespannt auf unsere gemeinsame Arbeit“, begrüßt er die Sänger bei der ersten offiziellen Probe unter seiner Leitung zu Beginn des neuen Jahres. Vereinsvorstand Klaus-Peter Kett überreicht Blumen als Willkommensgruß, dann beginnt das gemeinsame Singen.

„Niii, naaa, nooo“, tönt es durch den Speisesaal des DRK-Altenheims. In diesen ersten Minuten der Probe gibt es kein Sopran, kein Bass, kein Tenor oder Alt. Alle Stimmen vereinen sich zu einem Ton – jedenfalls fast. „Sie sind alle ganz unterschiedlich“, richtet sich Voigt an die Alt-Stimmen. „Achten Sie darauf, dass Sie bei dem obersten Ton einstimmig sind. Wer es nicht schafft, muss aussteigen.“

Seit 37 Jahren leitet Johannes Voigt Chöre. Er schätze die Arbeit mit Menschen, kann dirigieren und ist selbst gelernter Sänger. „32 Jahre war ich beim Rundfunkchor Berlin“, erzählt er vor Probenbeginn. Aktuell leitet der 71-Jährige, der in Rüdersdorf wohnt, den Grünheider Löcknitzchor und den Kirchenchor Fredersdorf. „Jetzt geht es erst einmal darum, sich kennenzulernen, sich einander anzunähern“, sagt er über die Arbeit mit den Fürstenwalder Sängern.

„Wer kennt dieses Stück“, fragt Voigt in die knapp 20-köpfige Runde. Die Sänger haben in ihren Gesangsheften „Die launige Forelle“ aufgeschlagen. Unter diesem Titel hat Franz Schöggl zehn humorvolle Variationen für Chor über Franz Schuberts Lied im Stil verschiedener Komponisten komponiert. Nach dem Original proben die Con-brios „Eine kleine Nachtforelle“ im Stile Mozarts und „Der Freifisch“ nach der Oper von Weber. „Bitte breiter, nicht so geradeaus, wir imitieren ein Streichorchester“, sagt Voigt, als es an die Melodie von Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ geht.

Voigt, der mittlerweile fünfte Dirigent in der bald 56-jährigen Geschichte des Con-brio-Chores, folgt Felicitas Eickelberg nach, die die Leitung zum Ende des vergangenen Jahres aus beruflichen Gründen niederlegte. „Ziel ist es, das Frühlingskonzert vorzubereiten“, sagt Chormitglied Petra Loeper. Der Auftritt im Mai in der Domnotkirche ist einer der Höhepunkte des bevorstehenden Jahres. Ein Problem, das auch andere haben: Die Con-brios brauchen Nachwuchs. „Wer mitsingen möchte, muss keine Noten können“, versichert Petra Loeper. Jeden ersten Mittwoch im Monat findet von 19 bis 21 Uhr eine öffentliche Probe statt.

Auch Johannes Voigt kannte den Chor vorher nicht; er wurde über einen Kontakt im Sängerkreis gefragt, ob er die Leitung übernehmen würde. (amd)