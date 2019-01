Grundstückskauf auf Vorrat abgelehnt

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Am Montag ist Übergabe: Acht neue kommunale Wohnungen sind im Schöneicher Bunzelweg entstanden. Demnächst können die ersten Mieter einziehen. Das Schöneicher Wohnungsproblem ist damit allerdings nicht gelöst, der Zuzugsdruck aus Berlin nimmt eher zu als ab. Und auch ehemalige Schöneicher kämen gern zurück, wie es in der Gemeindevertretung hieß.

Der kommunale Bestand sei mit etwa 300 Wohnungen angesichts von mehr als 12 500 Einwohnern zu niedrig, sagte Artur Pech (Linke). Deshalb beantrage seine Fraktion, für eine Bebauung mit fünf oder mehr Wohnungen geeignete kommunale Grundstücke nicht mehr zu verkaufen.

„Das heißt, wir verkaufen künftig überhaupt kein Grundstück mehr“, nahm Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) zu dem Antrag Stellung. Es bestehe aber auch keine Notwendigkeit für so einen Beschluss. Jedem einzelnen Verkauf kommunaler Grundstücke müsse ohnehin von den Gemeindevertretern zugestimmt werden. Auf einen anderen Aspekt machte Andreas Ritter (CDU/FDP) aufmerksam: An Grundstücken für Wohnbauten mangele es der Gemeinde nicht, an Geld für deren Realisierung dagegen schon. Er halte den Vorstoß für sehr restriktiv, sagte Johannes Kirchner (NF/Grüne/FFW) und bekräftigte: „Durch Verkauf wird Bauen oft erst möglich.“ Mit fünf Ja- und neun Nein-Stimmen wurde der Antrag abgelehnt.

Um Wohnungspolitik ging es auch in einem zweiten Antrag der Linken. Die Gemeinde solle künftig zum Verkauf stehende Flächen im Ort vorrangig selbst kaufen und sich so weitere Grundstücke für kommunalen Wohnungsbau sichern. Die Gemeinde könne den Zuzugsdruck aus Berlin nicht abschaffen, auf diese Weise aber kontrollieren, sagte Artur Pech. Für die SPD ergänzte Mathias Papendieck, so sollten nicht nur kommunale, sondern auch private Wohnungsbauprojekte ermöglicht werden. Philip Zeschmann (BBS/UBS) forderte, die Gemeinde müsse ihre Möglichkeiten nutzen, Flächen zu entwickeln. „Wenn wir das nicht tun, steigen die Preise ins Astronomische“, warnte er.

Bedenken äußerte Stefan Brandes (NF/Grüne/FFW). Grundsätzlich unterstütze er das Vorhaben, die Finanzierung aber sei unklar. Es gehe eher um einen „Beschluss um des Beschlusses willen.“ Lutz Kumlehn (FDP/CDU) stellte die Notwendigkeit des Wohnungsbaus nicht in Frage. Er habe aber eine andere Vision von Schöneiche. „Wir wären gut beraten, wenn wir den Ort nicht mit Geschosswohnungen vollballern.“ Artur Pech entgegnete, er habe den Eindruck, hier solle gesagt werden: Wir wollen eine Gemeinde der Gutbetuchten sein. Der Antrag wurde knapp abgelehnt.(ahe)