Milliardenpoker um die Kohle

Jan Siegel

Cottbus (Lausitzer Rundschau) Die Erwartungen an das Spitzentreffen zum Kohleausstieg am heutigen Abend sind enorm. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dazu Vertreter der betroffenen Bundesländer eingeladen. Es geht um die Verteilung von vielen Milliarden Euro.

Die Ausgangslage vor dem Kohlegipfel im Kanzleramt bleibt weiter brisant. Die ostdeutschen Energieunternehmen und Landesregierungen fordern die Umsetzung der genehmigten Konzepte bis zum Jahr 2040. Dafür ist eine verbindliche Finanzierungszusage des Bundes nötig. Allein für das Revier in Brandenburg sind 18 Milliarden Euro im Gespräch, die in den nächsten drei Jahrzehnten fließen sollen.

Gleichzeitig bestehen die Umweltverbände auf einen früheren Kohleausstieg um das Jahr 2030. Das sagte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser gegenüber dieser Zeitung. Er sitzt selbst als stimmberechtigtes Mitglied in der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“.

Druck vor dem Treffen kam am Wochenanfang noch einmal von Seiten der Wirtschaft. Eric Schweitzer, der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, forderte finanzielle Planungssicherheit für die Länder. Erforderlich sei eine Einigung darüber, wie viel Geld Bund und Länder in den kommenden Jahren und Jahrzehnten für die Strukturentwicklung in den Braunkohlerevieren zur Verfügung stellen und wie diese Mittel auf die Regionen verteilt würden. Und Scheitzer schlägt vor: Der Bund soll steigende Strompreise mit Steuergeldern ausgleichen.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt eine sogenannte Revisionsklausel. Wirtschaft und Gewerkschaften wollen die Kommissionsergebnisse in Frage stellen, wenn die Strompreise durch die Decke gehen sollten und der Ausbau der Infrastruktur für die Energienetze nicht vorankommt. Die Klausel lehnen die Umweltverbände ab.

Regierungssprecher Steffen Seibert versuchte am Montag die Erwartungen an das Treffen im Kanzleramt noch einmal herunterzuschrauben. Es gehe lediglich um einen Austausch zwischen der Bundeskanzlerin, den Vorsitzenden der Kommission und den betroffenen Ländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Es seien keine Entscheidungen zu erwarten.

Roland Pofalla, einer der vier Vorsitzenden der Kohlekommission und Vertrauter von Bundeskanzlerin Angela Merkel, will heute in einer Art Pendeldiplomatie vermitteln und Kompromisse ausloten, ehe es zum Treffen im Kanzleramt kommt.

Am Ende müssen mindesten 19 Mitglieder der 28-köpfigen Kohlekommission einem Abschlussbericht zustimmen. Das nächste Treffen ist für den 25. Januar geplant. Der abschließende Bericht soll am 1. Februar vorliegen. Wahrscheinlich ist, dass Eckdaten bereits nach der Sitzung am 25. Januar in Umlauf sind.