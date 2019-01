Sperrung verlängert Hilfsfristen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Wegen der Sperrung der B 158 in Bad Freienwalde kann der Rettungsdienst zahlreiche Ortschaften auf der Höhe nicht mehr innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist erreichen. Auch die Bad Freienwalder Feuerwehr ist mit der Lösung nicht zufrieden.

„In die Waldstadt kommen wir hin und von dort ist der Transport in ein Krankenhaus kein Problem“, sagte Armin Viert, Geschäftsführer des Rettungsdienstes Märkisch-Oderland in Strausberg. Abgeschnitten vom Rettungsdienst seien aber die Dörfer Steinbeck, Wölsickendorf-Wollenberg, Dannenberg, Krummenpfahl, Brunow und Leuenberg. „Wir können die Hilfsfrist nicht einhalten, wenn wir die Umleitung über Falkenberg fahren müssen“, sagte Armin Viert am Montag auf Anfrage Die Hilfsfrist beträgt 15 Minuten. Sie markiert die Zeitspanne von der Entscheidung eines Mitarbeiters der Leitstelle, einen Rettungswagen einzusetzen, bis zur Ankunft beim Patienten. „Es gibt keine Alternativen“, erklärte Viert.

Doch nicht nur die Dörfer seien abgeschnitten, auch die B 158 selbst. Dort seien regelmäßig schwere Verkehrsunfälle zu beklagen, weiß der Geschäftsführer des Rettungsdienstes, ein Eigenbetrieb des Landkreises. Die Gemeinden Heckelberg, Beiersdorf und Freudenberg können immerhin vom Rettungsdienst des Landkreises Barnim mitversorgt werden.

Nicht betroffen sei die Waldstadt, versicherte Viert. Egal ob der Rettungsdienst über Dannenberg oder über Falkenberg ins Eberswalder Krankenhaus fahre – da gebe es keine Verzögerungen. „Wenn ein Notfallpatient bei uns im Rettungswagen liegt, ist er gut versorgt“, so der Rettungsdienst-Chef.

„Ich persönlich bin auch nicht glücklich über diese Situation“, sagte Bad Freienwaldes Stadtbrandmeister René Erdmann. Denn die Feuerwehren hätten keine Möglichkeit, eine Betonsperre wie die derzeit Verwendete wegzuräumen. Eigentlich endet die Zuständigkeit der Bad Freienwalder Feuerwehr bei Bodenseichen. Bei schweren Verkehrsunfällen auf der B 158 wird meist die Bad Freienwalder Feuerwehr mit alarmiert, weil die Tageseinsatzbereitschaft in den Dörfern nicht mehr so gut ist. Die Alarm- und Ausrückeordnung mit dem Amt Falkenberg-Höhe sei wegen der Vollsperrung bereits verändert worden, so René Erdmann. Weil zwischen Platzfelde und dem Ortseingang von Bad Freienwalde kaum noch Autos fahren, sei die Gefahr von schweren Verkehrsunfällen in diesem Bereich nicht mehr so groß. Dennoch passieren im Bereich Kreuzung Platzfelde immer wieder schwere Unfälle, zuletzt am 15. Dezember.

„Wir hätten uns eine Anti-Terror-Sperre gewünscht“, so der Stadtbrandmeister. Diese könne man mieten. Da werde die Straße mit einer Stahlplatte gesperrt, die sich per Fernbedienung umklappen lässt. Darauf habe sich der Landesbetrieb Straßenwesen bisher aber nicht eingelassen. Der Feuerwehrchef betonte, dass er natürlich auch die Baufirma verstehe, die für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter einstehen müsse.

Froh ist er indes darüber, dass die Vollsperrung oberhalb der Waldstadt sei. Eine Sperrung unterhalb der Waldstadt, wie auch bereits angedacht, könne die Feuerwehr hingegen nicht akzeptieren, auch wenn das Wohngebiet kein Schwerpunkt im Einsatzgeschehen der Feuerwehr darstelle. Die Feuerwehr sei mit dem Rettungsdienst und der Stadt Bad Freienwalde sowie dem Landesbetrieb Straßenwesen im Gespräch. Das Ergebnis sei aber noch offen, so René Erdmann.