Agrarexperten sprechen hausgemachte Probleme an

Krisengespräch: Die pro-agro-Vorstandsvorsitzende Hanka Mittelstädt, Bauernpräsident Henrik Wendorff und Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (v. l.) am Montag in Berlin © Foto: Bernd Settnik

Lecker: Die Internationale Grüne Woche findet in diesem Jahr vom 18. bis 27. Januar in den Hallen der Messe Berlin statt. Brandenburg ist bereits zum 27. Mal dabei. © Foto: Messe Berlin

Mathias Hausding

Berlin (MOZ) Leckere Speisen und Getränke, Shows und Musik, das alles in dichtem Gedränge – die am Freitag beginnende Grüne Woche dürfte für die Besucher wieder ein tolles Erlebnis werden. Die Stimmung in der Agrarbranche ist aber gerade nicht so gut.

Immer Mitte Januar hat Brandenburgs Ernährungswirtschaft die Chance, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Welche Innovationen, welche neuen Produkte gibt es? Was sind die Trends? Auch Tierwohl und Umweltverträglichkeit der Landwirtschaft sind immer mehr Leuten wichtig.

In den offiziellen Erklärungen zum Messestart ist am Montag zu diesen Fragen wenig zu hören. „Einfach bunt“ lautet die Überschrift, unter der das Agrarministerium den Auftritt hiesiger Firmen verkauft. Man weist darauf hin, dass am Funkturm für das Fontane-Jahr und die Landesgartenschau in Wittstock geworben werde. Welche Attraktionen an den insgesamt 78 Ständen in der Brandenburghalle zu erwarten sind, bleibt offen. Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) hebt immerhin hervor, dass mit Hebenbräu aus Brandenburg/Havel eine neue Brauerei erstmals dabei ist und es im Land inzwischen 30 Bier-Hersteller gibt.

Bauernpräsident Henrik Wendorff sieht in der Messe die Gelegenheit, „nach einem schlechten Jahr wieder Gas zu geben“. Hanka Mittelstädt, Chefin von „pro agro“, lobt ausführlich das geplante Bühnenprogramm in der Brandenburghalle. Außerdem freue sie sich auf Gespräche mit Vertretern von Supermarkt-Ketten über die Absatzchancen märkischer Produkte.

Hier kommt man nach wie vor nicht wie gewünscht voran. Und vielleicht ist das ein Grund, warum die Verantwortlichen bei der Vorstellung des Grüne-Woche-Programms eher wenig Begeisterung versprühen. Die Weiterverarbeitung von Agrarprodukten, auch Veredelung genannt, findet in Brandenburg kaum statt. Es fehlt an Mühlen, Bäckereien, Molkereien und Schlachthöfen. „Das ganze Vieh wird aus Brandenburg herausgefahren und kommt dann vielleicht irgendwie verarbeitet wieder zurück“, bedauert Henrik Wendorff. Hanka Mittelstädt sieht darin „ein absolutes Defizit“. Berliner Einzelhändler würden sich frisches Fleisch wünschen, aber man könne es ihnen kaum liefern. „Wenn Berlin einen Schlachthof bauen würde, das wäre gut“, sagt der Bauernpräsident.

Die jetzigen Engpässe führen auch dazu, dass märkische Bauern von vornherein viel exportieren, lange Transportwege für die Produkte inklusive. Hanka Mittelstädt betont, wie schwierig es ist, regionale Kreisläufe einzurichten. Beim „Brandenburger Mehl“ sei das jüngst erstmals gelungen. „Wir brauchen eine bessere Förderung für verarbeitende Betriebe“, sagt sie.

Brandenburgs Ökobauern sehen Versäumnisse bei der Landesregierung und hoffen auf frischen Wind nach den Wahlen am 1. September, sagt Michael Wimmer, Chef der Fördergemeinschaft Öko-Landbau. Sein kulinarisches Highlight dieser Messe ist indes auch ein Bier. „G’Bräu“ kommt aus Brieselang und enthält statt Hopfen nur Malz und Wildkräuter.