Schifffahrtsamt räumt am Havelufer auf

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Seit einigen Tagen sind Beschäftigte des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Eberswalde, Außenbezirk Oranienburg, auf und an der Havel im Einsatz.

Sie fällen schadhafte Bäume an den Ufern, beseitigen Sträucher, die eventuell die Sicht für Wasserfahrzeuge beeinträchtigen könnten. „Wir sind für die Verkehrssicherheit auf dem Wasser und an den Ufern verantwortlich“, sagt Hilmar Keilhau, der Leiter des WSA-Außenbezirks Oranienburg. Zwölf bis 15 WSA-Mitarbeiter sind dazu unterwegs. Sie fällen die Bäume, verladen das Holz mit einem Kran vom Wasser aus auf einen weiteren Lastkahn und sorgen an den Ufern für Sauberkeit und Ordnung. Die Männer werden noch eine ganze Weile zu tun haben. „Denn wir sind für insgesamt rund 150 Kilometer Wasser- und Uferflächen bis hinauf nach Zerpenschleuse zuständig“, sagt Hilmar Keilhau. Die Zeit der Vegetationsruhe werde immer für Arbeiten der Verkehrssicherung an den Ufern genutzt. Das anfallende Holz lasse sich allerdings nicht vermarkten. „Es wird entsorgt“, sagt Keilhau. (bren)