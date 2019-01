Bauarbeiten beginnen 2020

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres beginnt der Ausbau des Bahnhofes in Eisenhüttenstadt. Ziel ist es, dass auch Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer künftig den Bahnsteig erreichen, ohne Treppen überwinden zu müssen.

Bis Rollstuhlfahrer ohne fremde Hilfe auf den Bahnsteig in Eisenhüttenstadt gelangen können, wird es noch eine Weile dauern. Immerhin ist die Maßnahme, den Zugang barrierefrei auszubauen, nun auf einem guten Weg. Schon vor einiger Zeit hatte sich eine Arbeitsgruppe, zu der neben Vertretern der Bahn auch Mitarbeiter der Stadt, des Landkreises und des Landes gehören, auf eine Ausbauvariante geeinigt. Demnach entsteht im nördlichen Bereich, im Anschluss an das Bahnhofsgebäude eine neue Unterführung, die die Eisenbahnstraße östlich der Bahngleise mit der Glashüttenstraße auf der westlichen Seite verbindet. Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer gelangen zum Bahnsteig mit Hilfe eines Aufzuges.

„Diese Variante bildete die Grundlage für die Erarbeitung einer Unterlage zur Einreichung bei der Genehmigungsbehörde Eisenbahn-Bundesamt (EBA) Berlin durch den Vorhabenträger DB Station&Service AG“, sagt Bahnsprecher Gisbert Gahler. „Diese Unterlage wurde am 24. September beim EBA Berlin eingereicht, um ein Plangenehmigungsverfahren zur Erlangung des Planrechtes einzuleiten.“ Der Bahnsprecher geht davon aus, dass dieser Planungsschritt nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen dürfte. „Durch die intensive Vorbereitungsarbeit ist aus Sicht der DB Station&Service AG mit einer Erteilung des Planrechtes bis April/Mai dieses Jahres zu rechnen.“ Parallel würden zu dieser Maßnahme die Bauarbeiten bereits zur integrierten Bündelung bei der DB Netz AG angemeldet und eingeordnet.

Läuft alles nach Plan, dann könnte im Juni des kommenden Jahres mit den Bauarbeiten begonnen werden. Voraussicht im April 2021 wäre die Maßnahme abgeschlossen. Was die Finanzierung des Projektes betrifft, äußert sich Gisbert Gahler so: „Für die Baumaßnahme werden die notwendigen Finanzierungsanträge erarbeitet.“ Und er fügt mahnend hinzu: „Für den Erfolg des Vorhabens müssen alle Beteiligten im Rahmen des Planrechtsverfahrens eine aktive Rolle, entsprechend der Festlegungen aus dem Arbeitskreis, einnehmen und sich ihrer Verantwortung für die Umsetzung der gefundenen Lösung bewusst sein.“

Die Bauarbeiten betreffen nur den Bahnsteig selbst und die Zugänge. Eine Lösung, eine Art Rampe zu dem Bahnsteig zu installieren, um unabhängige von den störanfälligen Aufzügen zu sein, wurde verworfen. Für den erforderlichen Neigungswinkel einer solchen Rampe fehlt der Platz.

Das Bahnhofsgebäude selbst, dessen Zustand immer wieder Anlass für Kritik ist, ist auch nicht Bestandteil des Projektes. Das Objekt gehört schon seit Jahren nicht mehr der Bahn. Das eigentliche Empfangsgebäude, in dem sich auch ein Fahrkartenschalter befindet, ist in Privateigentum.

Wenn die Bahn baut, will zumindest die Stadt das Umfeld des Bahnhofes weiter in Ordnung bringen. Nachdem der Bahnhofsvorplatz vor einigen Jahren schon neu gestaltet worden ist, soll auch die westliche Seite im Bereich der Glashüttenstraße umgebaut werden. Vorgesehen ist eine Bushaltestelle und weitere Parkplätze für Pendler und Radfahrer. In der Finanzplanung für die kommenden Jahre rechnet die Stadt mit Kosten von rund zwei Millionen Euro. Rund 1,5 Millionen Euro der Baukosten sollen über Fördermittel finanziert werden.