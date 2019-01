Musik für Beeskow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die LOS-Kreisstadt ist am 25. und 26. Januar Ausrichter des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“. Rund 200 Nachwuchsmusiker werden an sechs Spielorten ihr Können demonstrieren.

Fünf Nachwuchsbands haben sich für den Regionalwettbewerb von Jugend musiziert gemeldet. Die Kategorie ist bei dem bundesweiten Musikwettbewerb noch relativ neu und dennoch äußerst populär. „Da geht es richtig ab“, schwärmt Jürgen Wesner. Der Beeskower Musikschulchef ist seit 26 Jahren Regionalsprecher von Jugend musiziert. Nach dem diesjährigen Wettbewerb gibt er das Amt ab. Auch deshalb ist er sehr froh, die Vorspiele der jungen Musiker noch einmal in Beeskow organisieren zu können. Der Wettbewerb im kommenden Jahr ist bereits nach Prenzlau vergeben.

Die fünf Bands werden am 25. Januar, einem Freitag, in der Aula der Grundschule II spielen. „Das ist das erste große Event, das in dem Aulaneubau stattfindet. Wir sind gespannt, ob alles funktioniert“, sagt Wesner. Auch nach 26 Jahren bleibt eine gewisse Anspannung. Wie auch allen anderen Vorspiele sind die Bandauftritte bei freiem Eintritt öffentlich. Man kann also einen Besuch ohne Risiko wagen. Und es lohnt sich bestimmt. Die jungen Musiker haben Titel von Linkin Park, Green Day, Sportfreunde Stiller, Madsen, von Gloria Gaynor und Aretha Franklin im Programm. Außerdem werden sie eigene Titel zu Gehör bringen.

Besonders stark vertreten sind in diesem Jahr beim Wettbewerb die Streicher. Die hohen Streicher, darunter allein 42 Geiger, werden im Schützenhaus auftreten. Weitere Spielstätten sind der Seniorentreff, die Aula der Grundschule an der Stadtmauer, der Kammermusiksaal der Burg Beeskow und die Musikschule selbst. In der Aula der Grundschule II werden außer den Bands auch noch 19 junge Sänger auftreten, die sich der Popmusik verschrieben haben.

Die Abschlussveranstaltung für den Wettbewerb haben die Organisatoren geteilt. Jeweils am Tag des Vorspiels sind die Teilnehmer für 19 Uhr in das Schützenhaus geladen. Schon wenige Stunden nach ihrem Vorspiel erfahren sie, ob sie sich für den Landeswettbewerb qualifiziert haben, erhalten ihre Urkunden und die traditionell von der Sparkasse Oder-Spree gestifteten Maskottchen. Die Sparkasse fördert den Wettbewerb zudem mit 2500 Euro, der Förderverein der Musikschule und zahlreiche Beeskower Unternehmen stiften Sonderpreise.

Dass der bundesweite Wettbewerb von „Jugend musiziert“ etwas ganz besonderes ist, stellte Landrat Rolf Lindemann bei der Vorstellung des Programms heraus. „Musik und Sport sind die Bereiche der Gesellschaft, in denen das Leistungsbewusstsein ganz oben steht“, sagte er. An diesem Leistungsaspekt sollte sich auch andere Teile der Gesellschaft stärker erinnern. Lindemann hob zudem das öffentliche Wirken der Musikschüler hervor. Bei zahlreichen Neujahrsempfängen seien die verschiedensten Ensembles gerade besonders präsent.

Winnetou Sosa, Geschäftsführer der Landesverbandes der Musik- und Kunstschulen, hob hervor, dass beim Regionalwettbewerb dennoch der olympische Gedanke der Teilnahme im Vordergrund stehe. Für viele Musikschüler sei es schon eine Herausforderung, auf der Bühne zu stehen und ihre Leistung von einer Fachjury bewerben zu lassen. Von der Kreismusikschule Jutta Schlegel mit Standorten in Schöneiche, Beeskow, Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt werden sich 30 Mädchen und Jungen dieser Herausforderung stellen, sieben von ihnen lernen an der gastgebenden Musikschule.