Trübe Aussichten

(MOZ) Das vergangene Jahr war für Brandenburgs Agrarwirtschaft eines zum Vergessen. Zu den Ernteausfällen nach langer Dürre gesellten sich die Umwelt und das Image belastende Vergehen in Mega-Ställen, die teilweise sogar das Landeskriminalamt auf den Plan gerufen haben. Da kommt für den Landesbauernverband die Grüne Woche zum Jahresanfang als „Stimmungsaufheller“ gerade recht.

Wenn die Bauernlobby sich da mal nicht täuscht. Beim Aufgalopp zur Agrarmesse war wenig Erbauliches zu hören. So fehlt es nach wie vor an Betrieben, die tierische Produkte wie Fleisch und Milch weiterverarbeiten. So etwas wie regionale Kreislaufwirtschaft gibt es fast gar nicht. Hinzu kommen für die Branche Unsicherheiten über die künftige EU-Förderpolitik.

Es ist bezeichnend, dass mit dem märkischen Brauereiwesen am Montag eine ganz besondere Nische für eine der raren Erfolgsmeldungen herhalten musste. Damit bietet sich auf der Messe immerhin Gelegenheit, die Lage schönzutrinken.